Tin Srbić: Čekam potvrdu, ali sam 99 posto na Igrama

Hrvatska gimnastika morala bi imati dvoje predstavnika na olimpijskim igrama u Tokiju 2020, godine. Tin Srbić sjajno je odradio kvalifikacije vježbe na preči na Svjetskom prvenstvu u Stuttgartu. Imao je treću ocjenu u kvalifikacijama (14.833) i lako je izborio nastup u nedjeljnom finalu po spravama. Najbolju ocjenu kvalifikacija dobio je Tang Chia Hung iz Kineskog Tajpeha (14.933), a drugu Amerikanac Samuel Mikulak (14.866). Tin je bio svjetski prvak na preči u Montrealu 2017. godine, a ima i srebro s europskog prvenstva koje je ove godine održano u Poljskoj. Dakle, u Stuttgartu mu se smiješi nova medalja pogotovo kada se zna da u finalu neće biti sjajnog Nizozemca Epkea Zonderlanda koji je loše odradio preču i s ocjenom 11.766 završio na 154. mjestu.

– Uh, ne mogu vam opisati kakav sam osjećaj imao uoči nastupa. Nervoza, nervoza i nervoza. Jer, znao sam ako ne uđem u finale ništa od Igara u Tokiju i taj pritisak je bio prilično jak. Sve ono što sam u posljednjih nekoliko mjeseci trenirao palo bi u vodu. Kada sam se popeo na preču rekao sam: Sad nema dalje. I odradio sam vježbu po mom ukusu. Čak je to bila jedna od boljih vježbi u svim mojim dosadašnjim kvalifikacijama – rekao je Tin Srbić.

Ulaskom u finale osigurali ste nastup u Tokiju?

– Dok ne dobijem službenu potvrdim nisam unutra, ali recimo da sam 99 posto siguran da ću ići na Igre – istaknuo je naš gimnastičar.

Finale?

– Sad kad nema Epkea sigurno sam u konkurenciji za jednu od medalja – istaknuo je Tin.

Roberta Seligmana nećemo gledati u finalu jer je pao u vježbi na konju s hvataljkama.

– Važnost kvalifikacija i spoznaja da mi je ovo posljednja prilika za odlazak na olimpijske igre učinili su svoje. Psihički nisam izdržao i to je to. To je tako kada su prevelika očekivanja. Postoji još jedna prilika da se domognem Tokija, ali to su jedna jako uska vrata. Naime, morao bih na sljedeća četiri Svjetska kupa sakupiti toliko bodova da budem pobjednik na spravi, a to će biti jako teško pored Kineza Haoa – rekao je Robert Seligman koji ima 33 godine i logično je da ne razmišlja o Igrama 2024. godine.

U Stuttgartu je nastupio i Mauro Nemčanin koji ima samo 19 godina. On je u kvalifikacijama za vježbu na konju s hvataljkama dobio ocjenu 12.866 što je bilo dovoljno za 65. mjesto na ovoj spravi, u konkurenciji 204 vježbača. Seligman je, uz pad, završio na 149. mjestu.