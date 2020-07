Teža ozljeda Hrvata, pokidao križne ligamente?!

Nikola Katić (23), Hrvat u redovima Glasgow Rangersa, ozlijedio se na treningu škotskog kluba.

Glasgow Rangersi su potvrdili da je do ozljede došlo još prije 10-ak dana, ali nisu objavili kolika je i težina iste.

Ozlijedio se prije više od tjedan dana i ne možemo prognozirati koliko će trebati za oporavak - stoji u kratkom priopćenju.

Međutim, škotski mediji da je Katić pokidao križne ligamente?! Ako je to istina, Katić će van terena biti par mjeseci, a sigurno će propustiti početak sezone koja počinje 1. kolovoza.

#RangersFC are disappointed to announce that Niko Katic has sustained an injury during preseason training: https://t.co/cDEd0IpFEw pic.twitter.com/NzobOH8qmA