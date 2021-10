Teške glavobolje za Krznara: Ademi se iz reprezentacije vratio s ozljedom

Arijan Ademi vratio se u Maksimir nakon nastupa za reprezentaciju Sjeverne Makedonije, ali vratio se ozlijeđen. Naime, u 22. minuti susreta s Njemačkom (0:4) njemački reprezentativac Kai Havertz pao mu je na nogu. Ademi je ubrzo morao izaći i u Zagreb je stigao s velikim bolovima.

U Dinamu su čekali njegov povratak da bi vidjeli koliko je ozbiljna ozljeda. Iako ga jako boli, čini se da nije previše ozbiljno, no detaljnije će se znati nakon novih pregleda. Sigurno je da ga neće biti za subotnji derbi na Rujevici s Rijekom, ali svaki dan bit će borba liječničke službe plavih da ga osposobe za važnu utakmicu Dinama s Rapidom u Beču, u trećem kolu Europske lige.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL 07.04.2021.,Zagreb - Trening GNK Dinama uoci utakmice s Villarrealom. Damir Krznar Photo: Matija Habljak/PIXSELL



No, bude li mogao zaigrati sigurno će izgubiti na formi jer teško da će do tada moći ozbiljnije trenirati.

Ademi doista nema sreće, tek se oporavio, nakon što je dugo bio izvan travnjaka, stigla je nova ozljeda. Bio bi to veliki hendikep za plave jer zna se koliko je Ademi važan igrač momčadi trenera Damira Krznara.