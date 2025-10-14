Naši Portali
U STRAHU

Talijani na 48 sati zatvaraju Schengen zbog zloglasnih ultrasa njemačkog kluba

UEFA Champions League - Eintracht Frankfurt v Galatasaray
Kai Pfaffenbach/REUTERS
VL
Autor
Karlo Koret
14.10.2025.
u 19:12

Povod za ovakav potez talijanskim vlastima je događaj iz ožujka 2023. kada je nekoliko stotina huligana njemačkog kluba stiglo na utakmicu u Napulj, iako se ni tada nisu prodavale gostujuće ulaznice

Talijanske vlasti odlučile su drastičnim mjerama spriječiti nerede na utakmici Lige prvaka između Napolija i Eintrachta iz Frankfurta koja će se 4. studenog igrati na stadionu Diego Armando Maradona. Ministarstvo unutarnjih poslova privremeno će na 48 sati suspendirani Schengenski sporazum kako bi se spriječio dolazak njemačkih huligana.

Dakle, 3. i 4. studenog na talijanskim će se granicama provoditi nasumične kontrole. Cilj je spriječiti dolazak navijača Eintrachta u Napulj unatoč činjenici što je Napoli već odlučio i objavio kako neće prodavati gostujuće ulaznice za tu utakmicu. 

Povod za ovakav potez talijanskim vlastima je događaj iz ožujka 2023. kada je nekoliko stotina huligana njemačkog kluba stiglo na utakmicu u Napulj, iako se ni tada nisu prodavale gostujuće ulaznice, te su ušli u brutalan sukob s ultrasima Napolija na gradskim ulicama. 

U Eintrachtu ovaj potez talijanskih vlasti nije izazvao nikakvo iznenađenje, a član uprave Philipp Reschke rekao je za Bild - Ova mjera je svima najavljena na sastanku u Rimu. Sastanak je održan 23. rujna u Ministarstvu unutarnjih poslova, a o svemu je obaviještena i UEFA.

Dodajmo kako je isti potez povukao i francuski Marseille uoči utakmice s Ajaxom 30. rujna u Ligi prvaka. Tada je uvedena kontrola na francuskim granicama kako bi spriječio neželjen dolazak navijača nizozemskog kluba.

