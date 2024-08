Svjetska legenda umrla od raka obožavala je Hrvate. To se posebno vidjelo na klupi velikana

posljednji Grand Slam turnir sezone

Đoković se prisjetio nezaboravnog maratonskog meča protiv kultnog Hrvata na US Openu

Naslov brani Novak Đoković koji u New York dolazi kao aktualni olimpijski pobjednik. Srpski tenisač do sada je četiri puta slavio u New Yorku. Motiva mu neće nedostajati u 37. godini.