Svi su u čudu: Što to Đoković konzumira iz bočice za vrijeme meča?! Srbi imaju teoriju

Što to pije Novak Đoković pita se interenet ovih dana nakon što je snimka srpskog tenisača postala viralna. Đoković je preokretom protiv Jannika Sinnera izborio polufinale Wimbledona, no pažnju publike privukao je detalj za vrijeme predaha u osmini finala protiv Tima van Rijthovena.

Naime, Đoković je tada konzumirao nešto iz svoje bočice i pritom je izazvao neka pitanja. Tenisač je prije konzumacije nepoznatog sadržaja pokazivao na bočicu, vjerojatno svom timu. Izgledalo je kao da ispituje treba li sada to konzumirati.

I would very much like to know what was in this bottle. It certainly wasn’t liquid, and he gestured to his coach before inhaling it. Very odd. pic.twitter.com/bBG62BOMFh

Kada je dobio odobrenje, nije popio to što je bilo u njoj, nego udahnuo. Sve to izgledalo je vrlo čudno, a kolumnist Spectatora Damian Reilly dodao je da je najčudnije što se "netko potrudio u boci sakriti što god da to jest".

Istu stvar Đoković je napravio na Australian Openu 2020. godine. Novinare je tada zanimalo što se nalazi u bočici, a srpski tenisač je odgovorio: "Ta pića su magični napici koje moj fizioterapeut sprema u svojem laboratoriju."

Novak Djokovic's team has mixed a drink or powder for him in the stands this fortnight and used a ballboy to deliver it mid-match. Saw this also in rd1 vs Struff. He uses a straw for it



I asked him about it.



"The liquids were magic potions that my physio prepares in his lab" pic.twitter.com/boCfnCSCsM