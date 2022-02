Svi su ga htjeli, a izabrao je Osijek: Osjetio sam toplinu. U Hajduku i Dinamu navijači te neće prihvatiti

Kristijan Lovrić u posljednjim je trenucima prijelaznog roka prešao u Osijek za dva milijuna eura, dobio po dolasku doček kakav nije mogao ni sanjati, a protiv Dinama bi se napokon i trebao predstaviti u dresu novog kluba. Naravno, ti svi željno iščekuju.

Navijači svakako, što je donedavni igrač Gorice mogao osjetiti iz prve ruke.

>>> Navijači dočekali Kristijana Lovrića uz pjesmu i skandiranje

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Nisam u tome trenutku znao gdje gledati, noge su mi se odsjekle. To je nešto što svaki sportaš može samo sanjati. Dogodilo se to meni, to mi je najljepši trenutak u karijeri. Želim se zahvaliti svim navijačima, klubu - izjavio je Lovrić za Slavonsku televiziju.

Osvrnuo se potom na ozljedu koja ga je mučila, ali i na skorašnji debi.

- Što se tiče moje ozljede, sve je u najboljem redu. Trenirao sam po posebnom programu, sve je u najboljem redu i spreman sam, voljan, željan i jedva čekam nedjelju. Svaki dan mi je kao godina, nadam se da ću biti maksimalno spreman. Što god da bude, igrat ću na jednoj nozi za Osijek. Nebitno što boli, taj dan se sve zaboravlja. Igra se do zadnjeg atoma snage, zato sam i tu - tvrdi ponajbolji nogometaš Prve HNL.

Foto: Dubravka Petric/PIXSELL 16.02.2022., Osijek - Predstavljanje Kristijana Lovrica u Gradskom vrtu u Osijeku. Photo: Dubravka Petric/PIXSELL

I ne skriva očekivanja...

- Osobno, želim naslov. Tako razmišljaju svi sportaši da kada dođu u klub koji ima ambiciju za trofej, tako i igrači to žele. Došao sam zbog trofeja. Nadam se i vjerujem u to i da sa svojim suigračima mogu to ostvariti. Ovaj grad i ovaj klub to zaslužuju.

Novac mu po dolasku nije bio prioritet, inače bi drugačije odabrao.

- Osjetio sam tu toplinu, nije isto doći u klub kao što je Hajduk i Dinamo gdje te neće navijači dobro prihvatiti. Možda se i varam, ali ovdje sam osjetio da sam dobrodošao, zvali su me. Znao sam da je ovo moj put. I želim novi izazov. To je bilo doći ovamo u klub kao što je Osijek i nametnuti se. Nije isto doći tu i negdje vani. Tu se osjećam kao kod kuće, ovdje me srce vuklo cijelo vrijeme. Nije mi bio san odmalena igrati za Osijek, nisam ni sanjao da ću doći do ove razine, ja sam i prije razgovarao s nekim ljudima iz Osijeka, ali nije došlo do realizacije. Ja sam jako sretan zajedno s mojom obitelji - zaključio je Lovrić.