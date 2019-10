Sutkinja pokazala legendi žuti karton, a onda je učinila nešto nevjerojatno

U nogometnom spektaklu u Haifi bivše brazilske zvijezde pobijedile su Izrael s 4:2. Legende su predvodili Bebeto, Ronaldinho, Kaka, Amoroso...

Tijekom utakmice igrači i gledatelji svjedočili su nesvakidašnjem događaju. Naime, u jednom trenutku sutkinja je na sredini terena zaustavila akciju Brazila, nikome nije bilo jasno zbog čega je to učinila.

Nothing to see here. Just a referee showing Kaka a yellow card before taking a selfie with him. 😂pic.twitter.com/k3lUHJXd9N