Šuker trlja ruke, evo koliko je HNS već zaradio na SP-u

Što god mislili o predsjedničkom angažmanu Davora Šukera u Hrvatskom nogometnom savezu i kako god naša reprezentacija okončala nastup na Svjetskom prvenstvu u Rusiji, Zlatna kopačka dvadeset godina kasnije ponovno ispisuje povijest.

Dalić heroj i u Aziji

Naime, Hrvatski nogometni savez, nominalno vođen autoritetom Davora Šukera (iako tu već godinama netko iz pozadine vuče sve konce), od nastupa u Rusiji već je zaradio čak 13,5 milijuna dolara; milijun i pol Fifa je dodijelila svakoj od 32 sudionice za pripreme za SP, a plasman u osminu finala priskrbio je HNS-u još 12 milijuna dolara.

Naravno da tu vatreni ne misle stati, pa bi plasman u četvrtfinale Savezu donio novih četiri milijuna dolara, a korak dalje ili plasman u polufinale čak 10 milijuna dolara više u odnosu na ovo što već imaju u ruci.

Priča o financijskom blagostanju HNS-a nije od jučer, što je za svaku pohvalu, budući da Savez, kako se vole pohvaliti u Kući nogometa, ne ovisi o državnom proračunu i već godinama sam opslužuje svoj golemi pogon.

No, kad smo već kod HNS-ovih financija, koje u ovom trenutku doista izgledaju bajkovito, hrvatska Kuća nogometa jedina se na Svjetskom prvenstvu može pohvaliti i činjenicom kako njezinom krcatom blagajnom upravlja dužnosnik (izvršni direktor Damir Vrbanović) nedavno u Hrvatskoj nepravomoćno osuđen na tri godine zatvora zbog – financijskih malverzacija i oštećivanja državnoga proračuna. I baš nitko u Savezu u tome ne vidi nikakav problem, anomaliju, čak ni trunku moralnoga posrnuća...

Inače, kompletna zarada od nastupa na Svjetskom prvenstvu Savez i igrači dijele u omjeru 60-40 posto u korist HNS-a. Od tih 40 posto, 80 posto pripada reprezentativcima, a 20 posto izborniku i njegovim pomoćnicima i ostalim članovima stručnoga stožera.

Kad smo već kod izbornika Zlatka Dalića, priča o trenutačno najpopularnijem Hrvatu i najvećem trenerskom otkriću SP-a proširila se i do Perzijskog zaljeva. Tamošnji list The National iz Abu Dhabija, novinar John McAuley, potaknut milijunskim lajkovima Dalićevih tvitova u Emiratima i Saudijskoj Arabiji, došao je do našega izbornika u Rusiji.

– Bio sam jako sretan i ponosan kada sam vidio prizore iz Abu Dhabija i Rijada (tornjeve u hrvatskim bojama, nap.a.). To je nešto posebno za mene, kao i za sve moje sunarodnjake, golema potpora za sve nas. Zato sam imao potrebu preko Twittera zahvaliti ljudima u UA Emiratima i Saudijskoj Arabiji, i to moje hvala vidjelo je gotovo milijun ljudi – kazao je Dalić, koji je u obje arapske zemlje vodio najpopularnije klubove.

U Ujedinjenim Arapskim Emiratima to je Al-Ain, s kojim je nastupio u finalu Lige prvaka, te Al-Hilal u Saudijskoj Arabiji, kao i Al-Faisaly iz Harmaha.

Kazao je naš izbornik i kako su mu se nakon pobjede nad Argentinom preko WhatsAppa javili i njegovi bivši igrači iz Al-Aina, Ibrahim Diaky i Ismail Ahmed te brojni navijači Al-Aina...

Ograde štite kockaste

Hrvatski reprezentativci sletjeli su sinoć u Rostov na Donu, gdje će u utorak igrati protiv Islanda. Naša reprezentacija smještena je u samom centru grada u hotelu Mercure ispred kojega su od jutarnjih sati patrolirali policajci i ispred čijega su ulaza bile postavljene metalne ograde kako nitko osim osoblja hotela i gostiju ne bi mogao prići. Posredno smo stupili u kontakt s glavnom menadžericom hotela Mercure i pokušali doznati neke detalje o boravku vatrenih, no poručila nam je kako ne smije otkriti ni jednu pojedinost jer se radi o vip-gostima.

U Rostov na Donu, u kojemu vlada strašna sparina, počele su pristizati prve skupine hrvatskih navijača. Po gradu je počela prodaja suvenira za ovu utakmicu pa samo stotinjak metara od hotela, na uličnom štandu, šal na kojemu piše Island-Hrvatska stoji 150 rublji ili samo 15 kuna.