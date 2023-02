Stranica Manchester Cityja pohvalila Gvardiola: Vrhunski branič, snažan, brz i smiren na lopti

Iako ljudima u Manchester Cityju prijete tužbe zbog kršenja financijskih pravila u više od 100 slučajeva, na travnjaku se igrači time ne zamaraju jer vremena za to jednostavno nemaju. Danas od 21 sat (HRT2) igraju u Leipzigu s istoimenom momčadi u osmini finala Lige prvaka. Bit će to okršaj Gvardiola i Guardiole, hrvatskog braniča s trenerom Cityja, a njih dvojica ne dijele samo slična prezimena nego i jako dobro obavljaju svoj posao.

Cityju treba naslov

Ta dva kluba već su se sastala u Ligi prvaka, prošle sezone u grupnoj fazi kada je bilo 6:3 za Manchester City na Etihadu i 2:1 za Leipzig u Njemačkoj.

Momčad Marca Rosea zna kako se suprotstaviti engleskim momčadima jer je osam puta igrala s njima u elitnom natjecanju; po dva puta sa Spursima, Manchester Unitedom, Liverpoolom i Manchester Cityjem. Zanimljivo, ni jedna od tih osam utakmica nije završena neodlučeno. Leipzig ima četiri pobjede i četiri poraza.

Vrijednost njemačke momčadi procijenjena je na Transfermarktu na 493,30 milijuna eura, a u momčadi ima i već spomenutog hrvatskog nogometnog dragulja Joška Gvardiola. Koliko je on bitan igrač prepoznali su i na Otoku, a Manchester City ovako ga je opisao: “Gvardiol je jedan je od trenutačno najcjenjenijih mladih braniča i vrlo je važan u zadnjoj liniji. Snažan je, brz i smiren na lopti, ima sve atribute koje mora imati vrhunski branič...”.

Za Leipzig je važno reći i to da je 19 utakmica u nizu u svim natjecanjima bio bez poraza, sve do 11. veljače i poraza od Union Berlina (1:2). Sada će u Ligi prvaka pokušati doći do pobjede protunapadima jer će City zasigurno dominirati u posjedu lopte.

A nakon što je njemačku momčad preuzeo Marco Rose, povećao se moral i momčadski duh igrača.

- Manchester City ima puno igrača svjetske klase, no pokazali smo da možemo svakoga iznenaditi i veselimo se izazovu - rekao je trener Leipziga.

No, ne smije se zažmiriti na činjenicu da ide na jedan od najuspješnijih engleskih nogometnih klubova u posljednjih desetak godina.

Momčad je to čija se vrijednost na Transfermarktu procjenjuje na 1,05 milijardi eura i glavni je favorit za osvajanje Lige prvaka ove sezone. U momčadi je i sjajni Erling Haaland, s pet pogodaka najbolji strijelac u LP-u.

- Imamo veliko poštovanje za ono što je Leipzig učinio u njemačkom nogometu i u Europi. Mlada je to momčad s jasnom filozofijom o načinu na koji žele igrati, a ima i sjajnog trenera - rekao je Pep Guardiola.

Vratar Ederson ima samo jedan cilj:

- Idemo po naslov. Kvalitetom pokazujemo koliko se klub razvio u posljednjih pet-šest godina i naslov je ono što nam treba.

Vjerojatni sastavi:

LEIPZIG: Blaswich - Simakan, Orbán, Gvardiol, Halstenberg - Laimer, Schlager - Szoboszlai, Forsberg - André Silva, Werner.

MAN. CITY: Ederson - Walker, Rúben Dias, Laporte, Aké - De Bruyne, Rodri, Gündoğan - Mahrez, Haaland, Grealish.

Brozović od prve minute

U drugoj utakmici večeri sastaju se Inter i Porto.

Za talijansku momčad od prve minute trebao bi igrati hrvatski reprezentativac Marcelo Brozović.

- Poštujemo Porto. Ta momčad već godinama dobro igra u Ligi prvaka. Trener Sergio Conceição bio mi je godinama suigrač u Laziju i poznajem ga jako dobro. Naš je cilj navijačima darovati pobjedu i nakon duljeg vremena ući u četvrtfinale Lige prvaka - rekao je strateg Intera Simone Inzaghi.

Vjerojatni sastavi:

INTER: Onana - Škriniar, Acerbi, Bastoni - Darmian, Barella, Brozović, Hakan Çalhanoğlu, Dimarco - Martínez, Lukaku.

PORTO: Diogo Costa - João Mário, Pepe, Marcano, Wendell - Grujić, Eustáquio, André Franco, Pepê - Taremi, Toni Martínez.

