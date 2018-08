Stojko Vranković: Zlatni su po igri, ali i ponašanju

Tijekom napeta finala, Dino Rađa imao je prekrižene ruke kao u nekoj molitvi, a nakon što su hrvatski kadeti osvojili naslov prvaka Europe, šef Stručnog savjeta HKS-a kazao je igračima:

– Momci, svaka vam čast, ja sam se ovih dana isplakao od sreće kao rijetko kada – rekao je Rađa i obratio se roditeljima:

– To su tako dobra djeca. Dobro su odgojeni, komunikativni, disciplinirani, združeni... Svaka vam čast što ste ih tako odgojili.

Slično je reagirao još jedan član generacije ‘92., Stojko Vranković, danas predsjednik HKS-a.

– Uživao sam primati čestitke za zlato, ali i komplimente da su dečki zlatni i po ponašanju. Ovo je poseban uzrast, dečki s golemom željom za pobjedom, velikim srcem i zajedništvom – kazao je Stojko i obratio se igračima:

– Vi ste ponos svojih roditelja. Dobro se odmorite i nemojte školu nikako zaboraviti. Hrvatski klinci u tri utakmice dokazali su da imaju karakter

. – Pokazali su da imaju muda i na to sam strašno ponosan. To je nešto što se ne može naučiti, s tim se rađaš – istaknuo je Rađa i dodao:

– Imali smo četiri igrača koji su mogli odlučiti utakmicu – Prkačina, Tišmu, Perasovića i Bošnjaka, no ja se divim tome što nitko od njih nije pokušao biti zvijezda. I ostali igrači čekali su svojih pet minuta da daju svoj doprinos i sve se to pretvorilo u bajku. No sada dolazimo do onoga kada će morati rješavati dvojbe tipa “hoću li ići na kavu ili na trening”. A to će se najbolje vidjeti već za dvije godine, tvrdi Velimir Perasović, koji je svih deset dana u Novom Sadu bio veliki navijač:

– Uh, teško je to bilo podnijeti, no na kraju sam uživao kada su mi prilazili treneri i skauti i govorili da je za košarku najbolje da su upravo naši klinci slavili jer oni i izgledaju košarkaški.

Perasov bivši suigrač Rađa poručio je roditeljima: – Pustite da vašu djecu treneri vode, ne slušajte menadžere. Iskrivljena je percepcija da igrači rade za menadžere, umjesto da menadžeri rade za igrače.

Jedan od roditelja koji sigurno menadžerima neće dopustiti pristup svojem sinu jest Nikša Prkačin jer on je i sam menadžer, ali i bivši vrhunski igrač, baš kao i tata Perasović koji je i trener.