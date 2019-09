Što se s zbiva s reprezentacijom? Lovren silno zabrinuo sljedećim rečenicama

Hrvatsku nogometnu reprezentaciju čekaju dva izuzetno teška ogleda. U petak gostujemo u Slovačkoj, a samo tri dana kasnije kod Azerbajdžana. Eventualno posrtanje ne bi najavilo katastrofu, ali bi nas stavilo u vrlo neugodnu situaciju budući da nakon tri utakmice čučimo na trećem mjesto u skupini.

Podsjetimo, iz tri dosadašnja susreta imamo šest bodova, koliko i Slovačka, dok čelno mjesto drži Mađarska s tri boda više, ali i uz utakmicu više.

Nažalost, u ta dva važna okršaja ćemo morati bez Ivana Rakitića i Matea Kovačića. Veznjak Barcelone je otkazao zbog neriješenog statusa u klubu, dok je Kovačića od akcije udaljila ozljeda:

Dejan Lovren čitavu je situaciju za Sportske novosti prokomentirao ovako:

- Imam neki osjećaj koji nije dobar. Žao mi je što u reprezentaciji nismo više takvi kakvi smo bili na Svjetskom prvenstvu u Rusiji! Kao, eto, ono što smo napravili u Rusiji, to je to, nema dalje. Nije mi to drago - započeo je Lovren osvrt.

- Jasno mi je da se otkazuje zbog ozljeda, i ja sam bio u takvim situacijama. Ostale situacije mogu prihvatiti, ali samo donekle.

Kada sam imao problema, zna to dobro Luka Modrić, bilo je to 2016., došao sam na okupljanje reprezentacije, stao sam pred sve i kazao, oprostite. Nisam u glavi bio tu, nisam bio spreman, nisam ni zaslužio biti s vama.

- Znate i sami da su mi se događale neke stvari u privatnom životu, ali došao sam, digao sam se pred svima - kazao je Lovren i izrazio zabrinutost:

- Ne želim da se sve ono što smo napravili u Rusiji brzo zaboravi zbog bilo kojeg pojedinca. Jer znate, u takvim se situacijama odmah počne stvarati negativna atmosfera. Ne želim to! Toliko smo se junački borili, toliko izborili u Rusiji...

... pobijedili smo negativnu atmosferu koja se stvorila oko reprezentacije. Ne želim da se ona opet vraća, nismo to zaslužili. Nije fer! - naglasio je branič Liverpoola.