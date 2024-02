Što se dogodilo s hajdukovcem? S terena su ga iznijeli na nosilima, strahuje se od najgoreg

Ušao je u 71. minuti, a izašao u 87. Tako se u kratkim crtama može sažeti nastup Mihaela Žapera protiv Rudeša ove subote. Hajdukov vezni igrač ozlijedio se potkraj utakmice u Kranjčevićevoj koju su gosti golovima Livaje i Dajakua dobili s 2:0. Da, Hajduk je uzeo nova tri boda i ostao na "minus dva" u odnosu na vodeću Rijeku, ali... Nikome u i oko Hajduka nije toplo oko srca zbog situacije koja je zadesila Žapera. Važan je to kotačić u sredini terena, prevažan za Hajduk.

S terena je iznesen na nosilima, a lice mu je bilo u suzama. Kako i ne bi, prema prvim informacijama otišlo mu je koljeno. I to baš, otišlo. Prošetalo, kažu sportaši. A to može značiti i ono najgore po nogometaše. Jer, kad puknu križni ligamenti, ozljeda može iziskivati i to da vas na terenu u punoj snazi nema šest mjeseci.

Znači li ova ozljeda Žapera u Kranjčevićevoj da je za njega sezona gotova? Nitko to u Hajduku još nije mogao reći. Sve će se znati kroz par dana kada se obave detaljne pretrage.