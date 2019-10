Što se događa s Marinom Čilićem? Ovome se nitko nije nadao

Marin Čilić ostao je bez četvrtfinala na ATP 500 turniru u Tokiju doživjevši jedan od najtežih poraza u karijeri. Objasnit ćemo zbog čega, prije toga samo napomenimo da je na put Međugorcu stao 23-godišnji Korejac Hyeon Chung pobijedivši ga sa 6:4, 3:6, 6:1 (nakon nešto više od dva sata igre). Do ovog dvoboja Marin je u međusobnim sučeljavanjima s istim suparnikom vodio s 3-0 u pobjedama, ali ovaj put odigrao je samo jedan kvalitetan set (drugi), prvi je bio na razini posljednjih Čilićevih nastupa, a u trećem se nekad treći tenisač svijeta nije mogao prepoznati.

Čak 45 neprisiljenih grešaka

Koliko je to sve izgledalo loše, najbolje se vidi iz sljedećih statističkih podataka: naš je tenisač napravio sedam dvostrukih pogrešaka pri serviranju i ukupno čak 45 neprisiljenih pogrešaka. Čak je i u broju asova Chung bio uspješniji – 11:8.

Marin će tako još pričekati na jubilarnu 500. pobjedu u karijeri (ima ih 499, uz 267 poraza), tražit će je na Masters 1000 turniru u Šangaju (od 6. do 10. listopada). A zašto mu je ovo jedan od najtežih poraza? Pa, naprosto zato što je izgubio od 143. igrača na ATP listi. Neosporno je da teniski povratnik Chung vrijedi više, u jednom trenutku bio je 19. (u travnju 2018.), ali svejedno taj poraz jako boli.

Marinu je to najgori poraz u posljednje tri godine, barem kada je u pitanju plasman suparnika. No, ipak nije nadmašen njegov neuspjeh protiv Argentinca Marca Trungellitija u prvom kolu Roland Garrosa 2016. godine. Argentinac je tada bio 166. tenisač svijeta, a k tome on nikad nije ni bio bolje plasiran od 112. mjesta.

U Tokiju tako više nema hrvatskih predstavnika u pojedinačnoj konkurenciji (ispali su i Ćorić i Čilić), ali dobro guraju naši predstavnici u konkurenciji parova. Nakon što su izbacili prve nositelje, Nikola Mektić i Franko Škugor imali su težak meč protiv Indijca Bopanne i Kanađanina Šapovalova, ali tim vrednija je njihova pobjeda sa 6:4, 5:7, 11:9. U polufinalu igraju protiv francusko-njemačke kombinacije Pouille/Struff, a eventualno osvajanje naslova snažno bi poguralo hrvatsku kombinaciju prema završnom Mastersu osam najboljih parova u Londonu.

U ovom trenutku Mektić i Škugor su na 14. mjestu u poretku parova, ali kako je ispred njih i kombinacija Mate Pavić – Oliver Marach, koja više ne igra zajedno, izgledi im nisu mali. Samo su Kolumbijci Cabal i Farah osigurali London, svi ostali su u krugu u kojem je razlika između drugog para (Kubot/Melo) i 14. (Mektić/Škugor) samo 1725 bodova.

Ivan Dodig i Slovak Filip Polašek stoje još bolje, na 12 su mjestu (s 240 bodova više od Mektića i Škugora). Njih dvojica plasirala su se u polufinale turnira u Pekingu, u četvrtfinalu su sa 6:4, 6:4 izbacila također jaku talijansko-austrijsku kombinaciju Fognini/Thiem.

Mate Pavić ostao je bez polufinala u Tokiju, on i Brazilac Bruno Soares poraženi su od Britanca Inglota i Amerikanca Krajiceka sa 6:7 (6), 6:7 (6).

Rafin ideal: Karlovićev servis

Za kraj zabilježimo i jedan kompliment koji je dobio naš veteran Ivo Karlović. Upitan kako bi izgledao idealan tenisač, sastavljen od svih onih suparnika s kojima je igrao, Španjolac Rafael Nadal, vlasnik 19 Grand Slam trofeja, odgovorio je:

– Trebao bi imati forhend Rogera Federera, bekhend Novaka Đokovića, retern – također vjerojatno Novakov, i svakako servis Ive Karlovića. Od Gaela Monfilsa mogao bi posuditi brzinu, a kada je riječ o mentalnoj stabilnosti, onda bi mogao birati između Federera, Đokovića i mene – kazao je Nadal te odgovorio i na upit hoće li Španjolska jednom dobiti novog Nadala.

– Nadam se da hoće. Ako bi netko bio bolji od mene, to bi bilo dobro za našu zemlju – napomenuo je Rafa koji traži 1000. pobjedu u karijeri. Zasad ih ima 967.