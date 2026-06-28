Srpski portal nakon prolaska vatrenih u nokaut-fazu: 'To vam je Hrvatska! Igra sporo, čak negledljivo...'

Pobjedom 2:1 protiv Gane hrvatska reprezentacija osigurala je drugo mjesto u skupini L i plasman u nokaut-fazu Svjetskog prvenstva. Trijumf vatrenih nije prošao nezapaženo ni u susjedstvu, a srpski portal Mozzartsport u svojoj analizi ističe da Hrvatska možda više ne dominira kao nekada, ali i dalje posjeduje ono najvažnije na velikim natjecanjima - sposobnost pobjeđivanja.

Srpski portal već u naslovu sažima svoj dojam riječima: „To vam je Hrvatska! Igra sporo, čak negledljivo, ali pobjeđuje.“

U nastavku analize objašnjavaju zašto smatraju da je upravo takav stil ponovno donio rezultat.

„Nemaju više Mandžukića, nemaju Brozovića, nemaju onu fizičku snagu iz najboljih dana, ali imaju nešto što je na ovakvim turnirima često važnije - pobjednički instinkt. Hrvatska nije htjela igrati utakmicu na trku i snagu, jer bi tu teško mogla parirati Gani. Zato je usporila sve što je mogla usporiti“, piše Mozzartsport.

Dodaju kako susret možda nije bio atraktivan za neutralne gledatelje, ali da je hrvatski plan bio potpuno jasan.

„Za neutralnog gledatelja to nije bio nogomet za uživanje. Za Hrvatsku je to bio nogomet za preživljavanje - i pobjedu. Modrić, Kovačić i Baturina nisu ubrzavali igru, nego su je kontrolirali. Hrvatska je znala da joj ne treba kaos, nego mir“, navodi se u tekstu.

Upravo je takav pristup, smatraju u Srbiji, donio Hrvatskoj prolaz dalje. Vatreni su poveli preko Petra Sučića, Gana je uspjela izjednačiti, no u završnici je Nikola Vlašić ponovno donio prednost i pobjedu hrvatskoj reprezentaciji.

Autor teksta ističe kako Hrvatska gotovo uvijek pronađe igrača koji će odlučiti utakmicu.

„Kod Hrvatske se uvijek netko pojavi. Nekad je to bio Mandžukić, nekad Perišić, nekad Oršić, a sada Vlašić. To je taj hrvatski realizam. Ne mora biti lijepo, ne mora biti moderno, ne mora biti brzo. Mora biti dovoljno za prolaz“, piše Mozzartsport.

Na kraju zaključuju da Hrvatska možda ne ostavlja najmoćniji dojam na terenu, ali da je i dalje jedna od reprezentacija koja najbolje zna kako pobjeđivati kada je to najpotrebnije.

„Hrvatska ne izgleda moćno, ali izgleda kao momčad koja zna što radi. A to je na Svjetskom prvenstvu često važnije od dojma“, zaključuje srpski portal.

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