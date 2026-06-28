Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 128
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#VEČERNJAKOVA BICIKLIJADA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
 
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NOVE KRITIKE

Ronaldo ponovno na udaru, Portugal bi protiv Hrvatske mogao patiti zbog njega: 'Čovjek se jedva kreće'

FIFA World Cup 2026 - Group K - Colombia v Portugal
Foto: Nathan Ray Seebeck/REUTERS
1/3
VL
Autor
Večernji.hr
28.06.2026.
u 14:06

Dok je Erling Haaland pristao odjsediti cijelu utakmicu u trećem kolu, a Lionel Messi shvatio da ne može igrati svake minute na prvenstvu, Ronaldu je nepojmljivo da ne igra svih 90 minuta

U utakmici u kojima im je trebala pobjeda kako bi osvojili prvo mjesto u skupini, Portugal je odigrao mršavih 0:0 sa selekcijom Kolumbije, a dojam je kako su u toj utakmici mogli proći i gore. Tako u šesnaestinu finala odlaze s drugog mjesta u skupini što im donosi sraz s Hrvatskom. Taj će se susret odigrati u petak u jedan sat ujutro u Torontu.

Portugalci nisu pronašli put do mreže Kolumbije, a nakon utakmice ponovno su se slile salve kritika prema njihovom prvom napadaču - 41-godišnjem Cristianu Ronaldu. Zvijezda Al-Nassra ne može se više nositi sa zahtjevima modernog nogometa, najviše u pogledu mobilnosti. Nije se mogao nositi s braničima Kolumbije te se činilo kako bi ga Roberto Martinez trebao izvaditi i ubaciti Goncala Ramosa. To se naposljetku nije dogodilo te je Ronaldo na terenu proveo svih 90 minuta.

Josip Stanišić: Znali smo da su opasni, ali pokazali smo karakter

Martinez je nakon utakmice pravdao svoju odluku riječima: "Cristiano je naviknut biti na pravom mjestu u pravo vrijeme. Mentalno i fizički je discipliniran i snažan. Za njega nije problem igrati 90 minuta, ali ne znate što donosi sljedeća utakmica". S druge strane, američki ESPN nije imao milosti za Ronalda u svojoj analizi utakmice.

- Jedva se mogao kretati brže od laganog hoda - napisali su. Dodali su kako su vremenske prilike vrlo teške što je moglo ostaviti traga na Ronaldovoj svježini, ali ističu kako ne znaju zašto je Ronaldo odigrao cijelu utakmicu.

Već mjesecima se piše kako je portugalska reprezentacija postala Ronaldov taoc te da kapetan u svakoj utakmici može igrati koliko god želi. Dok je Erling Haaland pristao odjsediti cijelu utakmicu u trećem kolu, a Lionel Messi shvatio da ne može igrati svake minute na prvenstvu, Ronaldu je nepojmljivo da ne igra svih 90 minuta.

- Da je Martínez povukao svog kapetana i zamijenio ga bržim i pokretnijim napadačem, Portugal bi možda pronašao pogodak koji bi mu donio pobjedu i osigurao prvo mjesto u skupini, čime bi dobio puno lakši put do četvrtfinala. No, Martínez nije reagirao, Ronaldo je ostao na terenu i Portugal je na kraju završio drugi. Ako pobijedi Hrvatsku, vrlo vjerojatno će u osmini finala igrati protiv Španjolske, a nepokretni Ronaldo vjerojatno neće biti od velike koristi protiv europskih prvaka - zaključio je ESPN.

Ključne riječi
Cristiano Ronaldo hrvatska nogometna reprezentacija Portugalska nogometna reprezentacija SP 2026.

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!