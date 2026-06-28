Ronaldo ponovno na udaru, Portugal bi protiv Hrvatske mogao patiti zbog njega: 'Čovjek se jedva kreće'

U utakmici u kojima im je trebala pobjeda kako bi osvojili prvo mjesto u skupini, Portugal je odigrao mršavih 0:0 sa selekcijom Kolumbije, a dojam je kako su u toj utakmici mogli proći i gore. Tako u šesnaestinu finala odlaze s drugog mjesta u skupini što im donosi sraz s Hrvatskom. Taj će se susret odigrati u petak u jedan sat ujutro u Torontu.

Portugalci nisu pronašli put do mreže Kolumbije, a nakon utakmice ponovno su se slile salve kritika prema njihovom prvom napadaču - 41-godišnjem Cristianu Ronaldu. Zvijezda Al-Nassra ne može se više nositi sa zahtjevima modernog nogometa, najviše u pogledu mobilnosti. Nije se mogao nositi s braničima Kolumbije te se činilo kako bi ga Roberto Martinez trebao izvaditi i ubaciti Goncala Ramosa. To se naposljetku nije dogodilo te je Ronaldo na terenu proveo svih 90 minuta.

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Martinez je nakon utakmice pravdao svoju odluku riječima: "Cristiano je naviknut biti na pravom mjestu u pravo vrijeme. Mentalno i fizički je discipliniran i snažan. Za njega nije problem igrati 90 minuta, ali ne znate što donosi sljedeća utakmica". S druge strane, američki ESPN nije imao milosti za Ronalda u svojoj analizi utakmice.

- Jedva se mogao kretati brže od laganog hoda - napisali su. Dodali su kako su vremenske prilike vrlo teške što je moglo ostaviti traga na Ronaldovoj svježini, ali ističu kako ne znaju zašto je Ronaldo odigrao cijelu utakmicu.

Već mjesecima se piše kako je portugalska reprezentacija postala Ronaldov taoc te da kapetan u svakoj utakmici može igrati koliko god želi. Dok je Erling Haaland pristao odjsediti cijelu utakmicu u trećem kolu, a Lionel Messi shvatio da ne može igrati svake minute na prvenstvu, Ronaldu je nepojmljivo da ne igra svih 90 minuta.

- Da je Martínez povukao svog kapetana i zamijenio ga bržim i pokretnijim napadačem, Portugal bi možda pronašao pogodak koji bi mu donio pobjedu i osigurao prvo mjesto u skupini, čime bi dobio puno lakši put do četvrtfinala. No, Martínez nije reagirao, Ronaldo je ostao na terenu i Portugal je na kraju završio drugi. Ako pobijedi Hrvatsku, vrlo vjerojatno će u osmini finala igrati protiv Španjolske, a nepokretni Ronaldo vjerojatno neće biti od velike koristi protiv europskih prvaka - zaključio je ESPN.