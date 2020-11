Srpski mediji nadobudno uoči Škotske: Prvo ćemo masakrirati njih pa Hrvate

Hrvati, vi ste sljedeći!, pisao je na naslovnici masnim slovima srpski list Kurir, ili kako sami sebe nazivaju - najutjecajnije dnevne novine Balkana. No, na njihovu žalost, i kao najutjecajniji nisu baš utjecali na svoje miljenike. 'Cijela nacija je bila ponovo uz Orlove', konstatirali su, no ni to nije bilo dovoljno da padne Škotska.

Naime, hrvatska nogometna reprezentacija doznala je i posljednjeg, trećeg suparnika u skupini D Europskog prvenstva iduće godine, a bit će to reprezentacija Škotske koja je u finalu play-offa u Beogradu pobijedila Srbiju 5:4 boljim izvođenjem jedanaesteraca nakon što je susret završio 1:1 poslije 90 minuta igre.

Odluka je pala u posljednjoj petoj seriji, McLean je zabio, dok je David Marshall obranio udarac Mitroviću.

Škotska je bila bliže pobjedi i u regularnom dijelu susreta. Vodila je 1-0, a Srbija je uspjela izjednačiti tek u posljednjim trenucima susreta.

Nije niti bratov SMS SMS-u (Sergeju Milinkoviću Saviću) 'Daj dva gola' pomogao Srbiji, brat ga nije poslušao.

Posebno je iznenadio izbor riječi u jednoj drugoj najavi utakmice Srbije i Škotske u kojemu je citiran Dragan Stojković:

- Masakrirat ćemo Škote, a onda nam dajte Hrvate.

Niti su napravili jedno, niti drugo, dalo bi se konstatirati nakon odigrane utakmice.

Dapače, sada likuju škotski navijači po Twitteru i javljaju poznatim Srbima da su njihovi dečki dobili 'dobre batine', iako su Srbi najavljivali da se Škoti ne znaju potući, a da nemaju nit 'Mitru' ni 'SMS-a'. No, neki srpski navijači odlučili su se kvalitetno našaliti i na svoj račun.

