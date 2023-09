Luka Modrić: Želim igrati za Hrvatsku na Euru, nikad nisam imao dvojbe oko toga

Hrvatska je na Rujevici svladala Latviju s 5:0, a svoj komentar dali su igrači s terena. Susret je prokomentirao kapetan Luka Modrić.

- Igrali smo kako smo se dogovorili. Ovakve utakmice nam se znaju zakomplicirati, ali danas to nije bio slučaj. Otvorili smo prekrasnim golom Petkovića i bilo je lakše - rekao je Modrić i dodao:

- Armenija je vrlo dobra i nezgodna ekipa što pokazuje i remi s Turskom. Morat ćemo biti pravi.

Modrić i Gvardiol su nominirali za Zlatnu loptu.

- Drago mi je da sam u užem izboru, ali i zbog Joška. Drago mi je i zbog Livakovića koji je u konkurenciji za vratara sezone. Imao je odličnu sezonu.

Modrić je nakon Lige nacija odlučio da će i dalje igrati za reprezentaciju.

- Nisam imao dvojbe, nisam htio da se priča oko toga i remeti mir reprezentaciji. Znao sam da ću nastaviti, nadao sam da ćemo osvojiti Ligu nacija. No, i prije toga sam znao da ću nastaviti. Dobro se osjećam, izbornik želi da sam tu... Plan je da igram za Hrvatsku na Euru idućeg ljeta, ali u ovim godinama to je teško planirati. Treba slušati tijelo, gledati koliko doprinosim reprezentaciji. Nadam se da će do EP-a u Njemačkoj to teći po planu.

Bruno Petković zabio je dva gola.

- Lakše je kad otvoriš uz razni gol jer odmah razbiješ sve ideje protivniku. Imali smo odličan pristup od prve minute i vidjela se razlika u kvaliteti - rekao je Petković.

- Imamo odlične igrače i odlične karaktere. Ne razmišljamo o onome što je bilo nego samo o onome što slijedi. Imamo respektabilnu reprezentaciju koja može igrati s najboljima na svijetu.

O svom učinku je rekao:

- Svakom napadaču znače golovi iako nikad nisam bio tip osobne statistike.

Dvostruki strijelac bio je Ivanušec.

- Bili smo koncentrirani, rano smo zabili gol i kvaliteta je došla do izražaja. Nažalost, Kovačić se ozlijedio i ja sam upao. Odigrao sam dobru utakmicu iako uvijek može bolje. Nadam se da su izbornik i suigrači zadovoljni - rekao je Ivanušec te dodao:

- Krenulo me dobro u Feyenoordu, to je velika razlika u odnosu na HNL. To je viša razina, ali imamo i velike ciljeve, u Ligi prvaka i prvenstvu.