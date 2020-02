Srbin strancima otkrio što Delijama znači tenk na koji su Hrvati odgovorili traktorom

Bivši napadač Crvene zvezde Goran Čaušić nakon Beograda svoju je karijeru nastavio u Arsenalu iz Tule. I ta vijest nikako ne bi bila interesantna da u intervjuu za tamošnje medije nije prokomentirao slučaj koji je prošlog ljeta punio sportske rubrike na televizijama, u novinama i na portalima.

Naime, Ruse je zanimala priča o tenku postavljenom pored stadiona Zvezde na koji su hrvatski navijači odgovorili postavljanjem traktora ispred Maksimira.

Srbijanski mediji su izvijestili da je riječ o tenku koji je korišten u napadu na Vukovar, dok su crveno-bijeli to demantirali. Zvezda je navela da je vozilo kupljeno na jugu Srbije, da nema motor te nema nikakve opasnosti za navijače

– To oklopno vozilo je bilo spremno još prošle sezone za proslavu naslova u srpskoj Superligi, ali je sve krenulo naopako kada nas je Partizan pobijedio u finalu Kupa Srbije… Ideja je realizirana tek kada je Zvezda kasnije ušla u Ligu prvaka. Tenk je postavljen ispred stadiona baš pred taj meč za ulazak u Ligu prvaka i to. To je simbol navijačke skupine 'sjeverna armija', a ta vijest je objavljena u svim medijima. Znate, Srbija je u prošlosti imala mnogo ratova protiv Hrvatske, Bosne…i onda su mediji sve to negativno predstavili - rekao je Čaušić o tom događaju.

Podsjetimo, u kolovozu je na stadionu Crvene zvezde u Beogradu uz mural ratnom zločincu Ratku Mladiću osvanuo tenk. To se dogodilo uoči utakmice s Young Boysima i borbe za ulazak u skupinu Lige prvaka.

Marakana od sada ima još jednu atrakciju, naveli su tada iz Crvene zvezde.

Ubrzo je uslijedio i odgovor s hrvatske strane kada su navijači ispred stadiona u Maksimiru postavili - traktor.

