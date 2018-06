Srbin iz Rostova: Divim se Hrvatima, idete do polufinala!

U bilo kojem kutku Rusije danas nije teško pronaći simpatizera hrvatske nogometne reprezentacije, čije su uzbudljive, superiorne prezentacije u prva dva nastupa našoj vrsti priskrbile teret jednoga od favorita natjecanja.

U Rostovu na Donu pronašli smo bivšega nogometaša lokalnoga Rostova, ranije i Sampdorije, 37-godišnjega Srbina iz Šapca Ivana Živanovića. Bio je Pletikosin i Milićev suigrač u Rostovu i s puno uvažavanja, respekta i iskrenoga divljenja govori o hrvatskim nogometašima.

Uživali smo u Rostovu

– Bio sam nogometaš Rostova i izvrsno poznajem nekolicinu hrvatskih nogometaša poput Dragana Blatnjaka, Pletikose i Hrvoja Milića, kojemu sam čak bio na svadbi u Osijeku – pripovijeda Živanović i nastavlja:

– Kod tih dečki uvijek me fasciniralo s koliko strasti, volje, ozbiljnosti pristupaju treninzima. Nisam nikada u svojoj karijeri, a igrao sam s Rusima, Talijanima, Brazilcima..., upoznao takve profesionalce poput Hrvata.

Stipe Pletikosa uživa veliki ugled u Rostovskoj oblasti, području s 15 milijuna stanovnika.

– Stipe Pletikosa veliki je gospodin, cijenjen i poštovan u svim dijelovima Rusije. Imao je zaista sjajnu, veliku karijeru. Vjerujte, kada bi on to želio, Stipe bi mogao dobiti angažman kao trener ili bilo koju drugu funkciju u svakome ruskome klubu. Naravno, u Rostovu ima status ikone – ističe Živanović.

Jučer je posjetio našu bazu u Rostovu, dobro čuvani hotel Mercure.

– Veselio sam se druženju s Lukom Milanovićem jer on je bio naš kondicijski trener i od tada smo prijatelji. Luka je veliki stručnjak u svome poslu i znam koliko je cijenjen u Hrvatskoj, jer je radio s brojnim sportašima. Pa i ova moć i snaga hrvatske reprezentacije koju demonstrira u Rusiji sigurno je i Lukina zasluga – dodaje Živanović.

Kako je doživio nastupe naše vrste na SP-u?

– Divim se hrvatskim nogometašima, ne samo zbog sjajnih nastupa na SP-u. Hrvatski nogomet u stalnom je usponu, ne znam čija je to zasluga; samo talenta nogometaša ili strategije vašega saveza. A vrhunac se događa ovdje u Rusiji, gdje Hrvatska igra zaista sjajan nogomet. Fasciniran sam kako su vaši reprezentativci na terenu kompaktni, kako izlaze iz zadnje linije, kako napadaju, kako izlaze u kontre, kako su uigrani. Očito je to ne samo zasluga igrača nego i njihova izbornika.

Koliko daleko može Hrvatska?

Bekovi malo slabiji

– Hrvatsku vidim u polufinalu SP-a jer je uz Belgiju, Portugal i Španjolsku do sada izgledala najuvjerljivije. O Modriću ne treba trošiti riječi, ali to što su pokazali Rebić, Brozović, Perišić, Rakitić..., to je bilo zaista vrhunski. Dvije za nijansu slabije točke bili su tek braniči Vrsaljko i Strinić – napominje Živanović.

Dugo ste u Rusiji, ovdje ste ostali živjeti, pokrenuli biznis...

– O Rusiji ljudi imaju neke predrasude, neki su se možda bojali doći ovamo, a ta zemlja je toliko divna, ljudi su toliko srdačni, topli, gostoljubivi i vidite kako su reakcije svih ljudi koji su ovamo došli pozitivne. Rostov je sportski grad, ima čak deset stadiona i, kao i u drugim gradovima, ovdje se grade nogometna igrališta za djecu, ulaže se u razvoj nogometa – kaže Ivan.

Za koga će se više navijati u Rostovu, za Island ili za Hrvatsku?

– Teško mi je reći tko će imati više navijača na stadionu. Vidim da su Islanđani svima jako atraktivni, svi govore o njima zbog načina njihova navijanja i sigurno i ovdje u Rostovu imaju dosta simpatija – kaže Ivan, koji iz Rostova poznaje i jednoga od najvećih sovjetskih nogometaša, čovjeka čiji je zlatni pogodak SSSR-u 1960. godine dobio pobjedu nad Jugoslavijom u finalu EP-a.

– Iz Rostova je legendarni Viktor Ponedeljnik, kojemu su ovdje podigli i spomenik. Taj simpatični djedica (81-godišnjak, nap. a.) često je dolazio na naše utakmice, znam da jako simpatizira nas Balkance. Nažalost, neće biti na utakmici Hrvatska – Island. U bolnici je u Moskvi, bio je na operaciji...

