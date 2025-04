Sprema se osveta za nemilosrdan čin otprije 15 godina. Ovi dečki to ne zaboravljaju

Nakon 15 godina nogometaši Barcelone i Intera opet igraju međusobno u polufinalu Lige prvaka, s time da će ovoga puta prva utakmica biti odigrana večeras (21 sat, HTV2 i Arenasport 1) na olimpijskom stadionu Lluís Companys na brdu Montjuic. Inter je bio uspješniji u tom slavnom okršaju 2010. godine, pod vodstvom Joséa Mourinha, no Barceloni je sada cilj eliminirati talijanske rivale i osigurati mjesto u finalu koje se igra sljedećeg mjeseca. Katalonski div žarko želi doći do finala prvi put nakon što su 2015. osvojili svoj peti naslov prvaka Europe, posebno uzevši u obzir da je njihov najveći rival, Real Madrid, u međuvremenu čak pet puta podigao "ušati" trofej, ali je ove sezone već ispao iz natjecanja, dok je Barçina neustrašiva mlada momčad i dalje u igri.

Barcelona je do sada osam puta igrala u finalu, pet su puta bili osvajači, dok je Inter šest puta igrao u finalu, triput je osvojio. Barcelona je zadnji put osvojila Ligu prvaka 2015. godine, kada je u finalu pobijedila Juventus (3:1) na olimpijskom stadionu u Berlinu, dok je Inter posljednji put slavio u ovom natjecanju 2010. kada je u Madridu svladao Bayern (2:0). No, Inter je 2023. igrao u finalu, ali je izgubio od Manchester Cityja (0:1). Iz tog su finala u današnjem rosteru Intera ostali Martinez, Dimarco, Calhanoglu, Barella, Dumfries, Bastoni i Acerbi. U klubu više nema Džeke, Brozovića, Darmiana i Onane.

Pod vodstvom njemačkog stručnjaka Hansija Flicka, Barcelona proživljava izvanrednu prvu europsku sezonu. Momčad postiže golove nevjerojatnom lakoćom, s prosjekom od 3.1 gola po utakmici u Ligi prvaka – statistika koju je u povijesti natjecanja nadmašila samo Flickova bivša momčad, Bayern München (3.2). Nakon što su završili drugi u novoj ligaškoj fazi iza Liverpoola, rutinski su svladali Benficu u osmini finala. Ključan korak prema polufinalu napravljen je protiv Borussije Dortmund u četvrtfinalu, u fazi natjecanja u kojoj su ispali u pet od posljednjih šest pokušaja. Nakon uvjerljive pobjede 4:0 na domaćem terenu, momčad je mogla priuštiti opuštanje u Njemačkoj, gdje su poraženi 1:3. Unatoč porazu, to je bilo više nego dovoljno za prolazak među četiri najbolje momčadi.

Inter, s druge strane, ulazi u ovaj dvoboj s bogatom poviješću i recentnim uspjesima u Europi. Iako Barcelona ima bolji ukupni omjer u 16 dosadašnjih europskih susreta (osam pobjeda, pet remija, tri poraza), Inter je slavio u onom najvažnijem – polufinalu 2010. godine. Momčad predvođena Mourinhom tada je svladala Guardiolinu Barçu ukupnim rezultatom 3:2 prije nego što je osvojila svoj treći naslov prvaka Europe. Ove je sezone Inter u ligaškoj fazi skupio jednak broj bodova kao i Barcelona (19), zatim je u osmini finala izbacio Feyenoord s dvije pobjede, da bi u četvrtfinalu okončao nade Bayerna da će igrati finale na domaćem terenu. Momčad Simonea Inzaghija poznata je po svojoj čvrstini; pretrpjeli su samo dva poraza u posljednjih 20 utakmica Lige prvaka. Sam Inzaghi danas će voditi svoju 50. utakmicu u najelitnijem europskom natjecanju, postavši sedmi talijanski trener kojem je to uspjelo, a nitko od prethodnika nema bolji omjer pobjeda u prvih 50 utakmica (njegovih 26 pobjeda nadmašuje Lippijevih 25).

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Dok je Barcelonin napad postigao impresivnih 37 golova u dosadašnjem tijeku natjecanja, Inzaghijev dobro podmazan stroj zabio je 19, no upravo je njihova obrambena čvrstina ono što ih čini iznimno opasnim protivnikom. Do sada su primili samo pet golova i sačuvali mrežu netaknutom čak osam puta. Još jedna utakmica bez primljenog gola izjednačila bi rekord za talijanske momčadi u jednoj sezoni Lige prvaka (Milan 2004./2005. i Juventus 2016./2017.). Zanimljivo, nerazzurri su neporaženi u posljednja dva susreta protiv katalonskog diva, odigravši 3:3 na San Siru i pobijedivši 1:0 u gostima tijekom grupne faze Lige prvaka 2022./2023. Te je sezone Barça ispala već u prvoj fazi, dok je Inter stigao sve do finala. Međutim, ključni je podatak za prvu utakmicu da Barcelona nikada nije izgubila domaću utakmicu protiv Intera u Ligi prvaka. U šest susreta na svom terenu ostvarili su pet pobjeda i jedan remi. Tih pet domaćih pobjeda protiv Intera izjednačen je klupski rekord po broju domaćih pobjeda protiv jednog protivnika u Kupu/Ligi prvaka (isto su toliko puta pobijedili i AC Milan), a samo su protiv Chelseaja odigrali više domaćih utakmica bez poraza (sedam).

Barcelona će i dalje biti bez svoje prve zvijezde u napadu, Roberta Lewandowskog, koji je ranije ovog mjeseca zadobio ozljedu zadnje lože i vjerojatno će propustiti i uzvratnu utakmicu sljedećeg tjedna. Njegov je izostanak ogroman udarac, s obzirom na to da je Poljak postigao 11 golova u ovom natjecanju ove sezone. Postoji nada da će se prvi izbor na poziciji lijevog beka, Alejandro Balde, vratiti u akciju nakon ozljede.