Spektakl u Koprivnici! Podravka Vegeta otvara Ligu prvakinja protiv norveške Sole

Rukometašice Podravka Vegete danas u Koprivnici (18 sati) igraju prvu utakmicu nove sezone u elitnoj skupini Lige prvakinja. Prvobitno im je trebao u goste doći njemački Ludwigsburg, no zbog financijskih problema njemački klub odustao je od natjecanja. Umjesto njih upala je norveška Sola koja će biti prvi suparnik "kokicama".

Zadatak težak i izazovan

– Nakon dugačke stanke dolazimo do još jedne europske sezone. Ovo će biti izazov nakon, možemo reći, čudesne europske sezone, i to nakon mnogo godina otkako je Podravka bila iznimno konkurentna u Ligi prvakinja. Sada nas čeka izazov nakon sedam tjedana priprema. Teško će biti ponoviti prošlogodišnji rezultat, i to u skupini koja je slična po snazi. Uvjeren sam da imamo kvalitetu, neovisno o problemima koje imamo. Naime, imamo nekoliko ozlijeđenih igračica poput Brkić i Birtić. No imamo dovoljno kvalitete, energije i forme da krenemo s dva bodova. Bit će to teška utakmica. Sola je ekipa koja je naknadno ušla u našu skupinu, nakon što je odustala njemačka ekipa koja je bolja. Vidimo svoju priliku. Publiku pozivam da dođe u što većem broju i da ponovno podrži djevojke, kao i prošle sezone. Imamo težak i izazovan zadatak. No vjerujem da možemo biti dobri i osvojiti uvodna dva boda – rekao je Ivica Obrvan, trener Podravka Vegete.

Je li realan prolazak skupine ?

– Prolazak skupine ne može se očekivati niti to itko može obećati. Možemo obećati to da ćemo još više zapeti nego u prošloj sezoni. Ne pita se samo nas, nego i druge ekipe. No ove djevojke, stručni stožer i vodstvo Kluba u datim će okolnostima dati maksimum kako bismo ponovili uspjeh. Težak je to i izazovan zadatak.

Sola?

– Nemamo puno materijala za analizu njihova načina igre. Igrali su neke turnire u Norveškoj koji nisu 'dohvatljivi' u prijenosu. Iza sebe imaju samo jednu prvenstvenu utakmicu. Vezano za Katarinu Pandžu, ona je nama izuzetno važna igračica koja nam je nedostajala već dugo. Treba imati strpljenja da uhvati ritam, a ja vjerujem u njezin rad i koncentraciju. Ostatak ekipe većinom je bio na visini zadatka u pripremnim utakmicama. Pobijedili smo šest, a tri nismo. Na nekima je bilo iznimno vruće, iznad 30 stupnjeva, a na drugim utakmicama bilo je jako dobro. Sada kreće ono pravo – zaključio je Obrvan.

Ana Debelić dobro poznaje sastav Sole jer je godina igrala u norveškom Vipersu.

– Dolazi nam nova sezona Lige prvakinja i novi izazovi. Drago nam je da su pripreme završile i da možemo pokazati što smo sve radile. U goste nam stiže ekipa Sole, možda će biti malo lakša utakmica, iako lakih utakmica nema. Svakako moramo ući 100% i dati sve od sebe te se nadati najboljem. Ne mogu opisati koliko mi je žao što se Mia Brkić ozlijedila. Mislim da je vrhunska igračica koja je u uzlaznoj putanji, a ozljeda ju je možda malo unazadila. Ona je naš 'stroj' i vjerujem da će se vratiti još jača. Cijeloj ekipi je teško pala njezina ozljeda. Znala sam da ću imati minutažu i igrati, no Mia je vjerojatno bila prva na istoj poziciji. Jako ćemo osjetiti njezin nedostatak. Sara i ja iskustvom ćemo iznijeti velik dio tereta, a to možemo prenijeti i Veroniki Babari. Ona nam također može doprinijeti, super je radnik i borbena je. Bit će to dobar trio. Što se tiče Sole, svi norveški klubovi puno rade trkački. Kada se pojave na europskoj sceni, uvijek su viđeni jer su po tome prepoznatljivi, kao i po mentalitetu i stavu – istaknula je Ana, dok je povratnica Katarina Pandža dodala:

Za Pandžu kraće pripreme

– Jedva čekam prvu utakmicu. Iza nas su duge pripreme, koje su za mene nažalost bile malo kraće. Mislim da sam na 100%, nakon ozljede lista.