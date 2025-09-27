Šokantan zaokret bivše zvijezde: Nekad je igrao s Modrićem, danas je u velikom problemu

Dok se nogometni svijet i dalje divi potezima Luke Modrića, malo tko se sjeća njegovog nekadašnjeg suigrača s kojim je dijelio svlačionicu u madridskom Realu i osvajao najveće trofeje. Riječ je o Fábiu Coentrãu, portugalskom lijevom beku koji je dres kraljevskog kluba nosio od 2011. do 2018. godine. U tom je razdoblju, igrajući rame uz rame s Modrićem i Cristianom Ronaldom, osvojio dvije Lige prvaka i dva naslova španjolskog prvaka, upisavši pritom 106 nastupa. Njegova karijera, koju je krasila svestranost jer je mogao igrati i kao krilo, obećavala je dugotrajan ostanak na vrhu, no on je odabrao potpuno drugačiji put.

Nakon posudbi u Monacu i Sportingu, Coentrão se vratio u matični Rio Ave, gdje je s 33 godine odlučio prekinuti profesionalnu karijeru i posvetiti se strasti koju je gajio od djetinjstva – ribarstvu. Odrastao u ribarskoj obitelji, uz oca koji je imao vlastiti brod, Coentrão je oduvijek znao da će se jednog dana vratiti moru. "Život na moru nije sramota, kao što mnogi misle. To je posao kao i svaki drugi. More je predivno i potrebno nam je. Znao sam da će nogomet jednog dana završiti i da moram krenuti novim smjerom. Moja sreća je ovaj brod i ovo je život koji želim voditi", izjavio je jednom prilikom, objašnjavajući svoju odluku koja je iznenadila mnoge.

Svoju je tranziciju isplanirao još dok je bio na vrhuncu slave. Prvi ribarski brod kupio je još dok je igrao za Real Madrid, a nakon umirovljenja posao je ozbiljno proširio. Danas je vlasnik male flote od tri broda i zapošljava oko 45 ljudi, uglavnom mlađe generacije, kojima želi pružiti priliku. Međutim, ni njegov novi život nije prošao bez kontroverzi. Početkom ove godine, kako je izvijestio Daily Mail, Coentrão se našao pod istragom portugalskih vlasti. Iz njegovog skladišta u ribarskoj luci Póvoa de Varzim zaplijenjeno je više od tone ilegalnih školjki. Navodno je posao otvorio bez potrebne dozvole, zbog čega su mu vlasti savjetovale da zatvori tvrtku. Ovaj incident bacio je sjenu na njegovu inače inspirativnu post-nogometnu priču i pokazao da život izvan terena nosi vlastite, neočekivane izazove.

Uz ribarstvo, Coentrão je ušao i u poduzetničke vode kao partner u butik tvrtki za proizvodnju džina. Dok njegovi bivši suigrači i dalje ispisuju povijest na nogometnim travnjacima, Fábio Coentrão plovi nekim drugim, nemirnijim morima. Njegov put od osvajača Lige prvaka do vlasnika ribarske flote s problemima sa zakonom ostaje jedna od najneobičnijih priča u modernom nogometu, podsjetnik da slava i bogatstvo ne jamče mirnu luku.