Šok u Milanu! Gattuso podnio ostavku i objasnio razloge: 'Odustajem i od novca...'

Trener Milana Gennaro Gattuso podnio je ostavku nakon što nije izborio plasman u Ligu prvaka!

Gattuso je dva dana poslije završetka Serie A potvrdio odlazak s klupe rossonera iako ga ugovor s klubom sa San Sira veže još dvije godine.

“Odluka nije bila jednostavna, ali morao sam je donijeti. 18 mjeseci proveo sam kao trener u klubu koji za mene nikad neće biti poput drugih. Bili su to nezaboravni mjeseci, a razlog zbog kojeg odustajem od novca jest taj da moja priča s Milanom nikad nije bila zbog novca”, rekao je za La Reppublicu.

