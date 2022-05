Skandal potresa svijet tenisa: Sumnja se u namještanje Roland Garrosa

Pariz i svjetski tenis uzdrmani su teškim skandalom zbog sumnje u namještanje jednog meča u kvalifikacijama za Roland Garros. Prema pisanju uglednog L'Equipea, sumnja se u regularnost meča prvog kola kvalifikacija između Španjolca Bernabéa Zapate Mirallesa i Izraelca Dudija Sele.

Pod povećalom je drugi set u kome je bilo previsokih uplata i koji je Miralles dobio rezultatom 6:0, nakon što je i prvi set dobio 6:3.

Istraga je u tijeku i radi se na tome da se "pročešlja" Sela, prije svega jer je izgubio set za 17 minuta i imao tri poena.

Sumnja je započela zbog velikih uplata sa Cipra, Armenije i Ukrajine.

