Sjećate li se njega? Žario je i palio, a sada šokirao novim izgledom!

Nogometna mirovina brojne je igrače promijenila. Nakon spartanskog načina života neki su počeli uživati u svemu onome što nisu mogli za vrijeme karijere, pa se tako sjećamo Wesleya Sneijdera koji je par mjeseci nakon što je objesio kopačke o klin ponosno pokazao 'pivski' trbuh.

Veliku promjenu doživio je i slavni srpski nogometaš Mateja Kežman koji je u karijeri, između ostalog, igrao za Partizan, PSV, Chelsea, Atletico Madrid, Fenerbahče, Zenit i PSG.

Najbolje godine karijere imao je u PSV-u gdje je igrama žario i palio te je zabio čak 105 golova, što mu je donijelo transfer u moćni Chelsea.

On je sada 41-godišnjak koji je u potpunosti promijenio izgled u odnosu na igračku karijeru.

Pustio je bradu, a stigle su ga i sijede.

Foto: Charles Guerin/Press Association/PIXSELL Forward player Mateja Kezman of The French Soccer Club Team Paris Saint-Germain during the training session at Randall’s Island in New York, NY on May 17, 2010.The PSG is in the US to take part in the first-ever Chicago Sister Cities International Cup and to sign a partnership with the Manhattan Soccer Club.This is the first trip by a French club team on American soil. Photo by Charles Guerin/ABACAUSA.COM Photo: Press Association/PIXSELL