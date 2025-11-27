Sjajni napadač otkriva kako je europski div na bizaran način štedio novac!

Era nakon Lionela Messija u Barceloni donijela je čudnu, gotovo nadrealnu atmosferu. Messijev odlazak 2021. godine poklopio se s fiskalnim kolapsom koji klub i danas osjeća, a Robert Lewandowski - došavši iz Bayern Münchena godinu dana kasnije - ušetao je ravno u tu stvarnost. Nova biografija poljskog napadača otkriva mnoštvo detalja iz tog doba. Argentinčev emotivni odlazak u suzama, koji je 2021. potvrdio Joan Laporta, označio je novo doba, a superzvijezdu nije istjerao sportski pad, već financije.

Kada se Lewandowski kasnije pridružio iz Bayerna, stigao je u klub koji je još uvijek osjećao posljedice tog trenutka, kako na terenu tako i u najmanjim kutcima sportskog kompleksa.

Kriza Barcelone nije bila tajna, ali njezina dubina postala je jasna tek kada je Messi otišao. Godine dugova poklopile su se s ograničenjima La Lige u pogledu gornje granice plaća, pa čak ni Messijeva spremnost na veliko smanjenje plaće nije mogla spasiti njegov ugovor.

- Nemoguće nam je zadržati Messija zbog propisa La Lige i naše ekonomske situacije - priznao je Laporta tada.

Ta jedna rečenica otvorila je istinu: klub se više nije mogao ponašati kao Barca koju je osmerostruki osvajač Ballon d'Or-a pomogao izgraditi. Kako je Messi odlazio u PSG, proračunska ograničenja dotaknula su svaki kutak institucije. To je, kako sada potvrđuje Lewandowski u svojoj biografiji, išlo puno dalje od transfera i plaća.

Biografija pod nazivom 'Real One' otkriva trenutak koji savršeno dočarava neobične nove okolnosti u klubu te godine. Lewandowski je prvi trening kamp s Barcelonom imao na Floridi 2022. godine. Tijekom svog prvog ručka u klupskoj blagovaonici primijetio je nešto neobično: na jelovniku nije bilo određenih vrsta mesa ili ribe. Kad je pitao odgovorne zaposlenike o tome, uslijedio je bizaran odgovor. Naime, rečeno mu je da klub tako pokušava uštedjeti novac.