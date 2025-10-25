Naši Portali
DRAMA I U DRUGOJ UTAKMICI

Senzacija u Londonu: Chelsea pred svojim navijačima izgubio u sudačkoj nadoknadi

Premier League - Chelsea v Sunderland
David Klein/REUTERS
VL
Autor
Stipe Karadžole/Hina
25.10.2025.
u 18:05

Sve do kraja susreta Chelsea je napadao, dok se Sunderland vrlo organizirano branio te je svoj bljesak dočekao u 93. minuti. Talbi je tada precizno pogodio za 2-1 i privremeni dolazak svoje momčadi na drugo mjesto ljestvice

Nogometaši Sunderlanda kreirali su iznenađenje u devetom kolu engleske Premier lige, golom u 93. minuti pobijedili su na Stamford Bridgeu Chelsea s 2-1. Uvodna su dva pogotka postignuta na startu utakmice. Garnacho je nakon lijepe asistencije Fernandeza doveo Chelsea u vodstvo, ali je u 22. minuti Isidor izjednačio na 1-1.

Sve do kraja susreta Chelsea je napadao, dok se Sunderland vrlo organizirano branio te je svoj bljesak dočekao u 93. minuti. Talbi je tada precizno pogodio za 2-1 i privremeni dolazak svoje momčadi na drugo mjesto ljestvice.

Newcastle je na svom stadionu pobijedio Fulham 2-1. U 18. minuti Murphy je realizirao kontranapad i pogodio za 1-0 domaćina. Izjednačenje je uslijedilo u 56. kada je Lukić pogodio za 1-1 i Fulham je jedan bod u džepu čuvao sve do finiša susreta.

U 90. minuti Newcastle je ipak stigao do sva tri boda. Udarac Osule je kratko odbio suparnički vratar, a prvi je do odbijene lopte stigao Bruno Guimaraes i pogodio za veliko domaće slavlje.
Premier league London Chelsea

