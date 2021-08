Samo korejski sportaši na Olimpijskim igrama ne jedu hranu iz Fukushime

Usred Olimpijskih igara došlo je i do diplomatskih trzavica između domaćina Japana i prekomorskog im susjeda Južne Koreje, i to na temu prehrane sportaša. Naime, Japanci su Korejcima izrazili svoju zabrinutost zbog toga što je njihovo olimpijsko izaslanstvo uspostavilo vlastitu uslugu prehrane na ovim Igrama. A do toga je došlo jer Korejci sugeriraju svojim sportašima da ne jedu obroke koji sadrže sastojke iz prefekture Fukushima u kojoj se 2011. dogodila nuklearna nesreća.