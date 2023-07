Sad je službeno: Marcelo Brozović ima novi klub, postao je suigrač Cristianu Ronaldu

Hrvatski nogometni reprezentativac Marcelo Brozović (30) i službeno je postao igrač Al Nassra. Saudijski klub potvrdio je to preko svojih službenih kanala komunikacije.

- Ne brinite, stigao sam. Odabrao sam Al Nassr - govori Brozović u prigodnom videu, dok su se u Al Nassru pohvalili:

Everyone wanted him 💣

He wanted ONLY us 💛#BrozovićIsYellow 🤩

