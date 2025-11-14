Rumunji stigli u Zenicu po ostali zatečeni onim što su našči: 'Horor dekor, na stepenicama se uzgajaju biljke'

Nogometaše Bosne i Hercegovine u subotu će na stadionu Bilino Polje u Zenici ugostiti reprezentaciju Rumunjske u sedmom kolu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. Nekoliko dana uoči utakmice, u grad je stigla rumunjska novinarska ekipa kako bi istražila stanje na stadionu, a na kraju su ostali u šoku kad su vidjeli što ih je dočekalo.

Portal golazo.ro objavio je tekst u kojem su izlistali sve što ih je iznenadilo na stadionu u Zenici, a naslov mu je: "Horor dekor u Zenici. Golazo je ušao na stadion koji će ugostiti BiH - Rumunjska: Stare i zahrđale tezge, biljke uzgajane na stepenicama."

Izvještaj rumunjskih novinara daje do znanja kako je stadion u poprilično lošem stanju. U tekstu su tako napisali:

- Bilino Polje je modernizirano 2012. godine, ali vrijeme i nedostatak daljih ulaganja su uzeli svoj danak. Tribine su stare, mjestimično zahrđale, sa stepenicama i sjedištima koje je izgrizla vlaga. Jedinstveni dio, i još neprirodniji za međunarodni stadion, može se naći na drugoj tribini. Gdje se, duž cijele dužine prizemlja, nalaze trgovine prehrambenih proizvoda, kafići, tekstil, kladionice i mali lokalni biznisi.

Subotnja utakmica je iznimno važna jer BiH trenutačno drži mjesto koje vodi u dodatne kvalifikacije s 13 bodova, a Rumnjska je treća s tri boda manje. To znači da bi uoči posljednjeg kola obje reprezentacije imale jednak broj bodova. Zmajeve u posljednjem kolu čeka gostovanje u Beču kod vodeće Austrije dok će Rumunji ugostiti San Marino.