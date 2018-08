Rooneyev trenutak genijalnosti: Kakav potez u 96. minuti

Ne oduševljava samo Zlatan Ibrahimović navijače diljem SAD-a, sad je to počeo raditi i Wayne Rooney! Bivši napadač Manchester Uniteda i kapetan engleske reprezentacije pokazao je dašak svoje magije u 96. minuti kad je prvo spasio vlastiti gol, a onda u nastavku akcije asistirao za pobjedu 3:2 njegova DC Uniteda nad Orlando Cityjem u sklopu MLS lige, piše Goal.

Orlando je, činilo se, bio blizu tri boda na Audi Fieldu u Washingtonu u noći na ponedjeljak, kad je vratar Uniteda David Ousted otišao pred suparnička vrata prilikom jednog kornera i ostavio praznu mrežu.

Will Johnson se oslobodio u kontri, imao prazan gol pred sobom i imao u rukama pogodak za 3:2, za toliko potrebnu pobjedu Orlanda.

Ali, Rooney je tada stupio na scenu! Šprintao je nakon tog kornera u najvećoj brzini za Johnsonom i u posljednji trenutak uklizao i spriječio pogodak.

No ni to nije bilo dovoljno za Rooneya! To njegovo uklizavanje pokrenulo je nevjerojatan slijed događaja. Ustao je, s loptom u posjedu nakon uklizavanja, krenuo prema suparničkom golu i onda fantastičnom dugom loptom pronašao Luciana Acostu koji je bio najviši u šesnaestercu Orlanda i zabio u šestoj minuti sudačke nadoknade!

Bio je to spektakularan niz poteza Waynea Rooneya kojim je taj 32-godišnjak pokazao da još nije za staro željezo. A produžio je svojim herojstvima seriju bez poraza Uniteda na tri utakmice.

Pobjedom je njegova momčad poboljšala šanse za doigravanje u Istočnoj konterenciji, iako im šesto mjesto i dalje bježi velikih devet bodova. No, puno domaćih utakmica je sad pred njima, a imaju i dosta utakmica manje u odnosu na konkurenciju.

