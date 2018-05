Ronaldo u problemima: Ponudio 14 milijuna eura kako ne bi završio u zatvoru

Napadač Real Madrida Cristiano Ronaldo ponudio je platiti 14 milijuna eura kako bi Španjolska zaustavila istragu oko njegovog neplaćanja poreza.

Najbolji nogometaš svijeta nedavno je ponudio 3,8 milijuna eura, ali je to glatko obijeno. El Mundo Deportivo piše kako je sada zvijezda Reala preko svojeg odvjetnika višestruko povećala ponudu. Španjolskom poreznom odjelu nudi 14 milijuna kako bi se slučaj zatvorio, a Ronaldo se izvukao čist. U protivnom je moguće i da Portugalac završi u zatvoru.

Tužilaštvo mu na teret stavlja poreznu prijevaru tešku 14.768.897,85 eura za razdoblje od 2011. do 2014.. Porezna agencija traži isplatu cijelog duga, no želi i da Ronaldo plati kaznu. Sveukupno bi to iznosilo više od 25 milijuna eura. Portugalac je sada ponudio 14 milijuna, a vidjet ćemo hoće li to Španjolcima biti dovoljno.

Inače, časopis Forbes procjenjuje da je u Ronaldo samo u 2017. godini zaradio 93 milijuna eura.