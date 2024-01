Rijeka ide po pobjedu: 'Na početku moramo izdržati pritisak punog Poljuda. Spremni smo za borbu'

Hajduk i Rijeka sastat će se u derbiju 20. kola HNL-a . Prvoplasiranu i drugoplasiranu momčad dijele tek tri boda, a pobjedom na Poljudu (nedjelja od 17:45), momčad Željka Sopića ponovo bi sjela na vrh ljestvice. S druge strane stoji Hajduk pun samopouzdanja u lovu na dugo čekani naslov prvaka Hrvatske. Jadranski je derbi najavio trener Rijeke.

"Mislim da se ne treba pričati previše o utakmici, dovoljno je pogledati ljestvicu. Igraju prvi protiv drugoga pred punim Poljudom. Isto što sam rekao i prije par dana, izaći ćemo pred puni Poljud i pokazati gard kakav krasi Rijeku od početka ove sezone i iskreno se nadam pozitivnom ishodu", rekao je Sopić u uvodu pa se kratko osvrnuo na stanje igrača:

"Ne mogu u ovom trenutku 100% reći, ali mislim da ćemo morati u Split bez Emira Dilavera. Mislim da ima velikih problema s petom. Po onome što sam vidio nakon utakmice, mogu reći da ga 99 posto neće biti u kadru i to čak nešto dulje vremena. Mislim da će Mitrović krenuti u trenažni proces nakon utakmice s Hajdukom. Svi ostali, osim Čabraje, su zdravi i spremni za borbu."

Zatim je nekoliko riječi posvetio i protivnicima. "Nemamo se što lagat, trebamo izdržati pritisak navijača i cijelog puka u prvih 15 minuta. Gledali smo Hajduk u pripremnim utakmicama, ali ja vam ponovo kažem - pripremne utakmice su pripremne utakmice, kad delegat uđe u kućicu, to je nešto sasvim drugo. Dat ćemo sve od sebe da polučimo što bolji rezultat, Hajduk će napraviti isto i to je to", rekao je Sopić.

"Kao i svaka druga utakmica, igra se za tri boda. Najiskrenije, mislim da ta utakmica neće ništa riješiti. Znam da se u medijima to glorificira, ali radimo od muhe slona", konstatirao je trener Sopić.

Objasnio je i svoju odluku s prošle utakmice da iz igre izvadi Franju Ivanovića i Marca Pašalića. "Kad god uvodim nekog igrača, uvodim ga s nadom da će biti bolji od onog kojeg vadim iz igre. Vidim da opet lupetate po medijima. Nisam ja vadio naša dva reprezentativca zato što su bili lošu nego zato što se sport kojim se mi bavimo zove nogomet, a tamo nismo igrali nogomet. To je zadnje što ću reći o tome."

