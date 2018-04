Regionalni upravitelj LUKOIL-a Zhgutov: Moj vodič kroz rodni grad

Regionalni upravitelj LUKOIL-a Hrvatske, Alexey Zhgutov, rodom je iz ruskog Nižnjeg Novgoroda, a zbog posla već godinu dana živi u hrvatskoj metropoli. Hrvatska nogometna reprezentacija u Nižnjem Novgorodu igrat će svoju drugu utakmicu na Mundijalu, i to 21. lipnja protiv Argentine, a mnogi je smatraju poslasticom naše skupine, pa će navijači pohrliti u Nižnji Novgorod kako bi vidjeli okršaj najboljih, Lionela Messija i Luke Modrića. Zhgutov je za sve posjetitelje svog rodnog grada izdvojio najzanimljiviju turističku, kulturnu i gastro ponudu.

Možete li izdvojiti nekoliko znamenitosti Vašega rodnog grada Nižnjeg Novgoroda, koje niti jedan posjetitelj ne bi smio propustiti?

Jako volim svoj rodni grad i htio bih, kao i svi koji ga posjete, vratiti se opet. U gradu ima mnogo prekrasnih mjesta, ali prvenstveno treba vidjeti Strelku - ušće ruskih rijeka Volge i Oke. Najljepši je pogled na Strelku iz Nižnjenovgorodskog Kremlja. Njegova je izgradnja počela u 16. stoljeću te je kao rezultat izgrađen cijeli grad, njegove se zidine protežu dva kilometra, a svih 13 tornjeva Kremlja različita su, te svaki ima svoju povijest. Za ljubitelje šetnji ovdje je Aleja zaljubljenih i nekoliko restorana. Za ljubitelje umjetnosti, tu je Muzej umjetnosti i filharmonije. Ovdje također gori vječni oganj u spomen na poginule u Drugom svjetskom ratu. Usporedno s Kremljom, oko spomenika pilota Valerija Čkalova smješteno je stubište s više od 500 stepenica, koje vode od obale Volge do Trga Minjina i Požarskog. Sagrađeno je u čast pobjede u bitci pod Staljingradom. Radovi su završeni 1949. godine, a stubište je u obliku broja „8“. Od Kremlja uzduž Volge proteže se Verhnevolžskaja naberežnaja (nasip), omiljeno mjesto za šetnju mjesnih žitelja i gostiju grada.

Foto: Promo

Također, s obale se otvara odličan pogled na Zavolžije. Nedaleko je smještena žičara kojom se može prijeći na drugu obalu rijeke Volge, u grad Bor. S vrha se proteže prekrasan pogled na rijeku i grad. Također, treba svratiti pozornost na centralnu pješačku ulicu Nižnjeg Novgoroda, ulicu Bolshaya Pokrovskaya, koja počinje s druge strane Trga Minjina i Požarskog. Prostirući se na više od dva kilometra, ova je ulica jedna od najstarijih i najživopisnijih u gradu. Šetnja po ulici odaje nevjerojatnu atmosferu starinskog ruskog grada. Na „Pokrovki“ ima mnogo zabavnih skulptura, zgrada različite arhitekture, muzeja, butika i trgovina. U Bolshoj Pokrovskoj je uvijek živo. Šetnja noćnom „Pokrovkom“ vrlo je romantična i prekrasna. Zgrada „LUKOIL Volga-Nefteprodukt“ se također nalazi u jednoj od ulica koje imaju izlaz na Bolshuju Pokrovskuju ulicu. Nedaleko od stadiona, gdje će se održati Svjetsko prvenstvo, nalazi se najljepša zgrada Nižnjenovgorodska Jarmarka.

S obzirom na to da zbog posla trenutačno živite u Zagrebu, kakva su Vaša iskustva života u Hrvatskoj i što Vas se posebno dojmilo?

Da, već gotovo godinu dana živim u Hrvatskoj, vrijeme leti da ni ne primijetite! Ovdje mi se, naravno, jako sviđa, priroda i ljepota starih gradova u svim dijelovima Hrvatske. Split, Dubrovnik, Rijeka, Varaždin, Osijek, svi ti gradovi naprosto su očaravajući. A, o prirodnim ljepotama Hrvatske može se govoriti jedino s ushićenjem, kakve su ovdje prekrasne planine, otoci, jezera i parkovi prirode. Naravno, želim istaknuti i stanovnike Hrvatske, gdje god da se nalazim, svi su Hrvati vrlo druželjubivi te otvoreni.

Foto: Promo

Možete li nam ukratko reći koje su simpatične razlike života u Hrvatskoj i Rusiji?

U Rusiji svi ljudi na ulici se žure, tempo života dosta je brži, nego li je u južnim zemljama, što dosta umara. Naravno, Nižnji Novgorod ne može se usporediti s Moskvom, gdje je tempo života još i brži. Za razliku od Rusije, u Hrvatskoj vidim više smirenosti i razumnosti. No, s druge je strane brži tempo života potreban uvjet za svaki dinamični razvoj. Također, zanimljivo je to što u Zagrebu nema mnogo visokih zgrada, zato ovdje ima mnogo zraka i životnog prostora za ljude. Kao pozitivnu stranu Rusije i Nižnjeg Novgoroda mogu navesti to da u Rusiji ima mnogo više trgovina i trgovačko-zabavnih centara. Osim toga, gosti Nižnjeg Novgoroda ugodno će se iznenaditi cijenama.

Foto: Promo

Koji biste ruski specijalitet preporučili turistima koji za vrijeme Svjetskog nogometnog prvenstva dođu u Nižnji Novgorod i gdje se nude te fine domaće delicije?

U centru grada, osobito u Bolshoj Pokrovskoj ulici ima mnogo mjesta, gdje se može ukusno pojesti. Ruska je kuhinja vrlo raznovrsna, ali po mojem ukusu svima bih preporučio probati ruski boršč i peljmene. U Nižnjem Novgorodu vrlo je popularna gruzijska kuhinja te se na mnogim mjestima može kušati odličan šašlik.

Sadržaj u suradnji s LUKOIL