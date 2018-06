Pazite da nenamjerno ne povrijedite ljubazne domaćine

Veleposlanik Rusije Anvar Azimov uvjeren je da će hrvatski navijači uživati na prvenstvu te da će se lijepo ponašati i neće izazivati nerede.

Rusi ih, kaže, dočekuju kao braću. Evo na što morate paziti da slučajno ne uvrijedite domaćine. Ako se koristite autobusima dođite na vrijeme na stanicu, nemojte se gurati na ulazu i svakako mjesto za sjedenje ustupite starijim putnicima. Nikad se nemojte rukovati preko praga, već pričekajte da uđete u prostoriju.

Također ne pružajte prvi ruku ženama, nego se rukujte tek kad vam ona pruži ruku. Nepristojnim se smatra i držanje ruku u džepovima i fućkanje. Ako dobijete neki dar, svakako morate uzvratiti darom. Odlučite li darovati novčanik u njega stavite bar jednu novčanicu.

Ne očekujte dijeljenje računa jer u Rusiji vlada pravilo da onaj koji zove na piće ili ručak plaća cijeli račun. Morate li na WC potražite ga sami jer je ondje nepristojno pitati gdje se nalaze te prostorije. Ako vam to ne polazi za rukom diskretno pitajte domaćine, ali nikad osobu suprotnog spola. Kao znak dobrodošlice gostoljubivi Rusi ponudit će vas nacionalnim pićem, votkom. Nemojte odgovoriti ‘Hvala, ne pijem’ jer je to velika uvreda.

Važne adrese i brojevi telefona ako se u Rusiji nađete u nevolji

Hrvatski državljani za konzularnu pomoć u Ruskoj Federaciji mogu se obratiti Konzularnom odjelu Veleposlanstva Republike Hrvatske u Ruskoj Federaciji

Adresa Veleposlanstva Republike Hrvatske:

Korobejnikov pereulok 16/10, 119034 Moskva

Adresa Konzularnog odjela (5 minuta hoda od Veleposlanstva - https://binged.it/2rRDMFb):

ulica Ostoženka 23. 119034 Moskva

Tel: +7 495 785 40 70; +7 495 785 40 75;

+7 495 785 39 49 (konzularni odjel)

Za vrijeme trajanja Svjetskog prvenstva

dežurni broj 0-24 sata: +7 915 141 90 95

E-mail: crorus@mvep.hr; crocons.moscow@mvep.hr (konzularni odjel); http://ru.mvep.hr

U gradovima u kojima će igrati hrvatska reprezentacija rasporedit će se dežurni konzularni službenik, koji će po potrebi pružati konzularnu pomoć hrvatskim državljanima.

Prva utakmica - Konzulat Republike Hrvatske u Ruskoj Federaciji, Kalinjingrad

Adresa: Pl. Pobedy 10 A, ured 616-618, 236040 Kalinjingrad, Ruska Federacija

Tel: +7 4012 59 33 95

E-mail: stefano@vlahovic.com

Za ostale gradove Ministarstvo vanjskih i europskih poslova dežurne će konzularne službenike objaviti naknadno na web adresi: http://www.mvep.hr

Osim našim diplomatskim predstavnicima

za pomoć u nevolji možete zvati sljedeće brojeve:

VATROGASCI: 01

POLICIJA: 02

HITNA POMOĆ 03

Linija za krizna stanja (engleski jezik)

Nazovite: 244-3449, 937-9999, 564-8282, ili na 931-9682 pošaljite SMS “Crisis”, i konzultant će vam uzvratiti poziv.

Internacionalna SOS asistencija: 937-6477

Prijava izgubljene kreditne kartice: 956-355 6

Prijava izgubljenih dokumenata: 694-9957 (od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati)

Prijava izgubljenih stvari u metrou, 622-2085 or 622-9572 (od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati)

MEDICINSKA SLUŽBA:

Spasilačka služba: 937-9-911

Spasilačka služba s mobitela: 112