Recept za osvajanje titula - dovedite bar jednog Hrvata u klub

Na pripreme hrvatske nogometne reprezentacije u Rovinj 25. svibnja čak polovina vatrenih mogla bi doći s klupskim trofejima, a jedan od njih, Modrić ili Kovačić, možda i s naslovom europskog klupskog prvaka. Ova sezona doista je jedna od najplodnijih za reprezentativce u posljednjih nekoliko godina, što može biti generator pozitivnog ozračja u kampu vatrenih, pa i uvod u veliki rezultat na Euru.

Evo, kada bi danas završila nacionalna prvenstva u Europi, vatreni bi, osim u Hrvatskoj (Livaković, Petković, Oršić), bili prvaci u još sedam zemalja, u Turskoj, Italiji, Škotskoj, Rusiji, Španjolskoj, Francuskoj i Poljskoj.

Barišić prvi slavio naslov

Prvi koji je sjajnu sezonu okrunio naslovom prvaka bio je branič Glasgow Rangersa Borna Barišić, čija titula u Škotskoj ima posebnu težinu, budući da je stigla nakon čak deset godina čekanja. Borna je u Rangersov naslov prvaka ugradio 30 nastupa i postigao jedan pogodak, a ukupno je ove sezone u četiri natjecanja (prvenstvo, Kup, Liga-kup, EL) nastupio čak 49 puta i na terenu proveo čak 4160 minuta. Barišić je reprezentativac s najvećom minutažom i najviše će mu koristiti odmor.

Još dvojica reprezentativaca sa svojim klubom prekidaju dugogodšinju apstinenciju od naslova. Marcelo Brozović i Ivan Perišić pred ciljem su s milanskim Interom koji nije bio prvak Italije još od 2010. godine. Brozoviću je ovo prvi trofej otkad je otišao iz Dinama, dok će Perišić sada postati prvi Hrvat koji je osvojio naslove prvaka s tri kluba liga tzv. petice: Borussijom iz Dortmunda (2012.), Bayernom (2020.) i Interom (2021.).

Dejan Lovren također je blizu naslovu s ruskim Zenitom, što znači da će i drugu sezonu zaredom biti prvak jer je u prošloj sezoni bio okrunjen s Liverpoolom. U karijeri ima i naslove prvaka s Dinamom, a jednom je čak bio i prvak Druge HNL, sa zaprešićkim Interom. Lovren je “gospodin Trofej” jer trofeje osvaja čiji god dres odjene. S Lyonom je bio osvojio Francuski kup, a samo je u Southamptonu ostao praznih ruku.

Josip Juranović s poljskom Legijom također je uvjerljivo prvi na ljestvici, kao što i Domagoj Vida drži vodeću poziciju u Turskoj s Beşiktaşem, iako mu Fenerbahçe puše za vrat. Vidi bi to bio prvi trofej u Turskoj, a iza sebe već ima naslove prvaka sa zagrebačkim Dinamom (2012.) i njegovim kijevskim imenjakom (2015., 2016.). Ovo je Vidi sezona života budući da ga čeka i finale Turskoga kupa u kojemu je Beşiktaş favorit protiv Antalyaspora.

E sad, neki od hrvatskih reprezentativaca u ligama petice su u ozbiljnim dramama oko naslova prvaka i njihovi trofeji u Francuskoj (Bradarić) i Španjolskoj (Vrsaljko, Grbić) bili bi senzacija s obzirom na to da se “tuku” s PSG-om, odnosno s Realom i Barcelonom. Bradarićev Lille i dalje, četiri kola prije kraja, drži vrh u Francuskoj nogometnoj ligi i na njemu će ostati i nakon nadolazećega vikenda pobijedi li kod kuće Nicu. Atletico pet kola prije kraja ima dva boda više od Reala i Barce, ali Barca ima utakmicu manje i u najboljoj je formi. Odluka o naslovu možda će pasti 12. svibnja u međusobnom srazu Barce i Atletica na Nou Campu. Osim protiv Barce, Atletico do kraja prvenstva ne bi trebao imati težak posao jer igra s Elcheom, Sociedadom, Osasunom i Valladolidom. Dakle, Šimi je put prema naslovu otvoren i ima sve u svojim rukama.

Kovač najveća senzacija

U ovoj priči nezaobilazan je i jedini naš trener koji se bori za naslov u Europi, Niko Kovač s Monacom, koji zaostaje samo dva boda za vodećim Lilleom. Monaco je najveća senzacija francuske lige, a osvoji li Niko titulu, postat će prvi hrvatski trener nakon Branka Zebeca (Bayern, HSV) s dvije titule u ligama petice, budući da ima i naslov s Bayernom iz 2019. Niko je u igri i za dvostruku krunu. U polufinalu Kupa čeka ga četvrtoligaš Rumilly Vallières, a u finalu pobjednik sraza Montpellier – PSG. Od hrvatskih trenera okrunjen je i član Dalićeva stožera Ognjen Vukojević, pomoćnik Mircei Lucescuu u kijevskom Dinamu.

Na kraju, Daliću na pripreme s trofejima mogu doći i finalisti Kupa Italije, Pašalić s Atalantom (igra s Juventusom), i Engleske, Kovačić s Chelseajem (suparnik mu je Leicester City).