Radnik iz dućana pobijedio profesionalce! Amerikanac šokirao Hanžek i poručio: 'Vraćam se na blagajnu'

Nakon muške kugle u četvrtak i ženskog visa u petak, u subotu je na stadionu Mladosti održan glavni dio natjecanja na 75. izdanju Hanžekovićeva memorijala. A glavni dan mitinga sjajno je započeo francuski kladivaš Yann Chaussinand, bacivši najbolji rezultat sezone u svijetu (81.91 metar). No već u sljedećoj tehničkoj disciplini show je ukrao slovenski diskaš Kristjan Čeh. Aktualni europski i bivši svjetski prvak postigao je šesti rezultat svih vremena (72.34 m) što je ovako prokomentirao:

– Alekna je u Oklahomi bacio svjetski rekord, ali ovo je, mislim, bio najdalji hitac na europskom tlu u posljednjih 35 godina.

Svojim hicima i najboljim osobnim rezultatom sezone zadovoljna je bila i Čehova kolegica po disciplini Sandra Elkasević (65.03 m) koja je ovom prilikom imala najveću konkurenticu u reprezentativnoj kolegici Mariji Tolj (64.04).

– Željela sam baciti 65 metara i u tome sam i uspjela. Ipak, malo mi je žao što nisam uspjela taj hitac do kraja izvesti kako treba. Znala sam da će mi Marija Tolj biti najveća konkurencija i sretna sam zbog nje. Ne znam je li se ikad dogodilo da su Hrvatice i na prvom i drugom mjestu. Nadam se da ću za koju godinu prepustiti palicu Mariji – rekla je Sandra nakon rekordne 12. pobjede na Hanžeku.

Pobjednik radi u supermarketu

Kad smo već kod hrvatskih bacačica, recimo da je Sara Kolak (61.20), olimpijska pobjednica iz Rija (2016.), bila druga iza Novozelanđanke Torry Morbi.

– U prva dva hica bila sam nervozna i nestrpljiva, a kod trećeg mi je pomogla publika. Vjetar jest puhao, no i to je dio ove igre. Zadovoljna sam i veselim se ostatku sezone u kojoj mi je glavni cilj što bolji nastup na SP-u u Tokiju.

Pobjednik memorijalne utrke na 110 metara prepone je Amerikanac Dylan Beard (13.20). Vjerovali ili ne, čovjek uopće nije profesionalni atletičar, nego radi kao zaposlenik u lancu američkih supermarketa Walmart, dakle u američkom Konzumu, recimo to tako.

– Vraćam se na posao u utorak. Moj šef je sretan zbog mojih uspjeha, moji kolege me podržavaju. U mojoj zemlji nije lako živjeti od atletike, morate biti jako uspješni da biste mogli dobiti jake sponzore. Svjetska ili olimpijska medalja promijenila bi mnogo toga, a ja se nadam da ću biti tako uspješan.

Tome se nadaju i dvojica hrvatskih daljaša, drugoplasirani Filip Pravdica (7.98 metara) i trećeplasirani Roko Farkaš (7.83) koji su na Hanžek stigli s vojne obuke u Požegi. A njih dvojica ondje su cimeri sa skijašem Tvrtkom Ljutićem s kojim dijele vojničke dogodovštine. Požalili su nam se na vojničke čizme zbog kojih je Pravdica i doživio grčeve na skakalištu pa nije mogao izvesti dva posljednja skoka.

– Naša obuka traje 12 dana i završit će svečanom prisegom. Danas je bio sedmi dan obuke, noge su teške, stupamo od jutra do predvečer, rastavljamo i sastavljamo oružje. Zanimljivo je, u nedjelju se vraćamo, imamo pucački trening. Zahtjevno je jer smo u pogonu od šest ujutro do šest navečer, a nakon toga radim svoj trening. Tijekom dana pak, gdje god nađem rupu, koordiniram treninge svojim sportašima. No vojska mi je odmor za ritam koji imam tu – kazao je Pravdica, koji je kao hrvatski daljaški rekorder najavio mogući senzacionalni karijerni obrat:

– Na Olimpijske igre u Los Angelesu možda ću se okušati u skoku s motkom. Ta disciplina mi je ljubav, u njoj sam se našao malo više. Za sada na treningu uspijevam iz deset koraka skočiti pet metara. Nakon što sam se 15 godina bavio skakanjem u dalj, malo sam se zasitio. I dalje živim za to, ali tražim neke alternative, a motka je biomehanički dosta slična – kazao je Pravdica.

Prosidba uz Sinatrin "My way"

A Igre u Los Angelesu zacijelo će biti i san budućeg bračnog para Marina Bloudeka (800 metara) i Natalije Švenda (400 metara prepone). Oni su producirali najromantičniji trenutak u novijoj povijesti Hanžeka. Naime, nakon što je završio svoju utrku, Marino je na tartanu zaprosio Nataliju, i to uz Sinatrin "My Way" s razglasa i ovacije publike.

– Ne mogu vam opisati koliko je ovo lijep osjećaj. Ma kakvi Havaji i Baleari, nisam mogla zamisliti romantičniju prosidbu – kazala je Natalija.