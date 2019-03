Prodaja ulaznica počinje 27. ožujka, za naše navijače 'hrvatski link'

Završni turnir Davisova kupa za ovu godinu tek je u studenome (od 18. do 26.), ali u HTS-u su već pokrenuli “operaciju Madrid”, pa su tim povodom jučer sazvali i konferenciju za novinare. Sve u želji da se u Madridu prikažemo u najboljem izdanju, igračkom, ali i navijačkom.

– Ždrijeb nas nije mazio, ali dobili smo dva atraktivna meča koji će zasigurno biti zanimljivi i našim navijačima. Igrat će se na glavnom terenu koji može primiti 12.345 gledatelja, a nama pripada 10 posto od toga. Organizatori su predvidjeli posebni “hrvatski link” za naše navijače. Prodaja ulaznica počinje 27. ožujka i trajat će do 2. rujna nakon čega će sve neprodane ulaznice ići u slobodnu prodaju i bit će skuplje - izvijestio je izvršni direktor HTS-a Marin Galić.

Termini mečeva još nisu poznati, ali znaju se cijene ulaznica i one će biti u rasponu od 25 do 350 kuna za prvi krug natjecanja. Za četvrtfinale, polufinale i finale bit će, naravno, skuplje. Djeca od šest do 12 godina imaju popust, a ona ispod šest godina ne plaćaju ulazak.

U vezi s Fed kup reprezentacijom, koja je također u fokusu HTS-a, a napose predsjednice Nikoline Babić, nekih značajnijih novosti nema. Pa se tako još ne zna hoće li nakon osam neuspješnih godina doći do smjene izbornice Ive Majoli.

- Bilo je tu i objektivnih problema jer se Petra Martić nije zbog ozljede stigla pripremiti za turnir u Bathu, ali činjenica je da smo mi već osam godina bez pomaka. Želim da HTS koristi svu svoju infrastrukturu, poslušat ćemo mišljenje Stručnog odbora, a na kraju će o povjerenju izbornici odlučiti Upravni odbor. Govori se i o reorganizaciji natjecanja u Fed kupu, pa se ja nadam da ćemo u 2020. dobiti pozivnicu za Svjetsku skupinu - kazala je predsjednica HTS-a.

>> Pogledajte doček hrvatske teniske reprezentacije na Trgu