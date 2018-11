Tko je šefica HTS-a: Preživjela je pokušaj ubojstva, u tenisu priprema velike promjene

Nikolina Babić (46), predsjednica Hrvatskog teniskog saveza, ostvarila je svoj prvi veliki uspjeh otkako je na čelu te organizacije. Osvajanje Davisova kupa, kojemu je svjedočila uživo u Lilleu, zasigurno će joj dati vjetar u leđa u mandatu u kojemu je najavila velike stvari i značajne promjene u hrvatskom tenisu.

– Drago mi je da smo ovom velikom pobjedom okrunili sve te godine dobrih igara u Davisovu kupu – rekla je predsjednica HTS-a koja je na tu dužnost stupila u lipnju ove godine.

Bila i u Saboru

Rođena Čakovčanka inače je ekonomistica, magistrirala je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu i bivša je direktorica tvrtke Pana koja se bavi proizvodnjom drvenih i drvo-aluminijskih prozora, vrata i podova. Bavila se i politikom, kao članica HDZ-a potkraj 2016. kratko je bila i zastupnica u Hrvatskom saboru kao zamjena za stranačkog kolegu Darka Horvata.

Široj javnosti poznata je postala 2008. godine, ali, nažalost, ne po lijepoj, već za nju prilično traumatičnoj situaciji. Naime, dok se u automobilu vozila sa svojim tada trogodišnjim sinom, Čakovčanin Marko Taradi pokušao ju je ubiti. Prema njima ispalio je dva hica, a 2016. godine za to je i osuđen. Tijekom suđenja branio se da je to učinio po nalogu poduzetnika Miljenka Crnčeca, koji je bio u svađi s Nikolininim ocem, poznatim poduzetnikom Alojzijem Sobočancem.

To traumatično iskustvo sada je iza nje, a ona se potpuno posvetila tenisu. Već nakon preuzimanja dužnosti najavila je što očekuje i što želi napraviti u svom mandatu.

– Morat ćemo puno raditi. Inzistirat ću na sustavu, timskom radu i odgovornosti. Struka će nam biti u prvom planu. Prioritetni cilj nam je vratiti djecu na teniske terene, omasoviti turnire, jer danas imamo poluprazne ždrjebove od 12 do 18 godina. Gotovo da nemamo zastupnike na juniorskim Grand Slam turnirima i to govori o nesustavnom radu posljednjih nekoliko godina. Struka i djeca su nam broj jedan i glavna poruka je vraćanje tenisa u Hrvatski teniski savez, kamo su svi dobrodošli.

Babić, dakle, želi ulagati u budućnost, graditi sve od temelja, što su u ovom slučaju mladi i talentirani tenisači. Možda će joj u tome dobro doći promjena formata Davisova kupa, o kojoj se ovih dana puno raspravlja. Predsjednik ITF-a Amerikanac David Haggerty novinaru Večernjeg lista Antonu Filiću otkrio je da će se uštedjeti na tome što se neće morati organizirati domaćinstva u Davisovu kupu pa će se savezima raspodijeliti 25 milijuna dolara za pomladak.

– Kad pogledamo kakvo smo sjajno ozračje imali kad god smo bili domaćini, ne možemo drugo reći nego da će to biti veliki gubitak za hrvatske navijače i za hrvatski sport općenito. Gledatelji su mogli gledati vrhunske mečeve i sigurno će nam to nedostajati. No svaka promjena ima i loše i dobre strane. Neosporno je da je takav sustav natjecanja u Davisovu kupu bio veliko opterećenje za igrače. Gubili su godišnje osam do 10 tjedana, mijenjali podlogu... Sad će sve to biti jednostavnije. Igračima, ali i HTS-u, koji se može usredotočiti na neke druge stvari, prije svega na rad s mladima. A nema sumnje da će završni turnir Davisova kupa biti pravi spektakl – rekla je Babić u razgovoru za Večernji list.

Obećala riješiti NTC

Pred njom, kao i pred našim sjajnim tenisačima, sada su dani zasluženog slavlja. Međutim, kad ono prođe, tada počinje pravi posao. Igrači su svoj posao obavili maestralno i lopticu prebacili onima na rukovodećim funkcijama. Nacionalni teniski centar na Zagrebačkom velesajmu potpuno je propao i žalosno je gledati ga u takvom stanju. Zbog toga će nova predsjednica HTS-a morati pronaći nekakvo rješenje.

– To je svakako bolno pitanje. Nacionalni teniski centar (NTC) zatvoren je i prije nego što smo mi došli na čelo HTS-a. Razgovaramo s Gradom, želimo dugoročno rješenje i inzistiramo na nekim uvjetima. Nacionalni teniski centar nam je potreban, a vidjet ćemo hoće li biti na toj ili nekoj drugoj lokaciji – kazala je Babić, a nadamo se da će obećanje i ispuniti. Naši heroji to su zaslužili, a u NTC-u bismo ubuduće mogli stvarati nove Čiliće i Ćoriće...

>>> Pogledajte ludo slavlje po povratku tenisača u Zagreb

[video: 28080 / ]

[video: 28083 / ]