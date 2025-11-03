Prekretnica za hrvatski nogomet bila je 1998. Raspirio se domovinski zanos, a dječaci dobili idole

Legendarni hrvatski nogometaš i trener, 74-godišnji Martin Novoselac, dobitnik je Državne nagrade za sport Franjo Bučar za životno djelo. Novoselac je bio izvrstan nogometaš, jugoslavenski reprezentativac u četiri navrata, a najznačajniji obol hrvatskom nogometu dao je kao izbornik mladih selekcija i utemeljitelj tzv. stručno-selektivnog procesa – onoga koji je proizveo gotovo sve aktere u osvajanju medalja s Hrvatskom.



- Veliko je zadovoljstvo u meni otkad sam saznao da sam dobitnik "Bučara". To je kruna moga rada, cijele moje karijere, kao igrača i kao trenera. Ja kroz svoju karijeru nikad nisam trčao za novcem, nego sam uvijek želio igrati tamo gdje sam mogao uživati u nogometu i gdje bi to publika prepoznala i voljela – kazao nam je na početku razgovora Novoselac i nastavio: