Prekrasna Hrgovićeva supruga otkrila: Nisam spavala ni minute, bila sam uzrujana

“El Animal” ne posustaje. U devetom profesionalnom nastupu Filip Hrgović izborio je devetu pobjedu, sedmu prekidom.

Nakon “pospanog” ulaska, “Zvjerka” se razmahala tek u trećoj rundi i završila borbu protiv 16 kilograma težeg Marija Heredije. Koliko god ga je zbog tih 127 kg bilo teško srušiti, toliko su ti nagomilani kilogrami bili problem za Meksikanca kada se pokušao ustati iz nokdauna. Vidjevši da se još ljulja, panamski sudac Barragan prekinuo je njegove muke proglasivši tehnički nokaut nakon 43 sekunde treće dionice.

Prva osoba koju je Filip nazvao u Hrvatsku bila je supruga Marinela.

– Do sada sam nakon borbe uvijek prvo zvao oca, a potom bih porazgovarao i s majkom, no kako sam sada, od lipnja ove godine, oženjen čovjek, onda prvo zovem suprugu.

A gospođa Hrgović ovaj je put strepila više nego obično:

– Nikad mi teže nije bilo, valjda zbog te ozljede. Znala sam da je bolji, no svejedno sam bila u grču. Nisam spavala ni minute prije borbe, bila sam uzrujana. Lakše mi je kada gledam borbu uživo, no ja poštujem njegovu želju da članovi obitelji nisu u njegovoj blizini u tjednu borbu jer on se ne želi raznježiti uz bilo koga od nas.

A kako je protekao današnji susret Filipa i Marinele pogledajte u videu