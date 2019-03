Predsjednik Crvene zvezde otkrio dugo čuvanu tajnu o Šukeru

Davor Šuker, aktualni predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza i Zlatna kopačka sa Svjetskog prvenstva iz 1998. godine, htio je svojedobno nastaviti karijeru u Crvenoj zvezdi.

Ispričao je to predsjednik beogradskoga kluba Svetozar Mijailović, pa potvrdio da je to bila obostrana želja, odnosno da je Crvena zvezda, u čijim je redovima igrao i Robert Prosinečki, htjela jednog od najboljih napadača tadašnje Jugoslavije.

- Bilo je igrača koje je Zvezda svojedobno željela dovesti, ali nije uspjela. Recimo, znam sigurno za Davora Šukera. Da se nije dogodilo to što se kasnije dogodilo... Šuker je bio taj za koga smo bili zainteresirani. Htio je i on doći u Crvenu zvezdu. To je ona generacija koja je osvojila omladinsko Svjetsko prvenstvo u Čileu - otkrio je Mijailović, čije riječi prenosi portal Kurir.

Šuker je profesionalnu karijeru započeo u Osijeku, a 1989. godine je preselio u zagrebački Dinamo. Maksimirski klub mu je omogućio da karijeru nastavi u inozemstvu, pa je 17. studenog 1991. godine debitirao za Sevillu.

Iz Seville prešao je u madruidski Real, a potom je nastupao za londonske rivale, najprije za Arsenal, a potom i West Ham. Karijeru je okončao u Njemačkoj, u dresu TSV 1860 Münchena.

U zlatnoj generaciji 'Čileanaca', momčadi koju Mijailović spominje, nastupao je čitav niz Hrvata, a reprezentaciju je vodio Mirko Jozić. Evo tko je sve nosio dres Jugoslavije na tom Svjetskom juniorskom prvenstvu:

Dragoje Leković, Branko Brnović, Robert Jarni, Dubravko Pavličić, Slavoljub Janković, Igor Štimac, Zoran Mijucić, Zvonimir Boban, Robert Prosinečki, Milan Pavlović (kapetan), Predrag Mijatović, Tomislav Piplica, Davor Šuker, Gordan Petrić, Pero Škorić, Dejan Antonić, Slaviša Đurković, Ranko Zirojević.