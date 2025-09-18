Potresno svjedočanstvo obitelji preminule legende, otkrili su tko ga je pronašao

Bivši svjetski boksački prvak Ricky Hatton bio je "uzbuđen zbog budućnosti" neposredno prije svoje smrti, otkrila je njegova ožalošćena obitelj. Vijest o smrti 46-godišnjeg britanskog borca, koji je u nedjelju pronađen mrtav u svom domu u Manchesteru, šokirala je sportski svijet. Prema izvještaju koji je prenio Yahoo Sports, policija je potvrdila kako se ne sumnja na nasilnu smrt te da nema sumnjivih okolnosti povezanih sa slučajem.

U službenoj izjavi objavljenoj na njegovom profilu na Instagramu, obitelj je izrazila duboku tugu i šok. "Svi smo u šoku zbog događaja koji su se odvili tijekom vikenda", stoji u priopćenju. "Prema svemu što znamo, unatoč njegovim javno poznatim borbama, Richard je bio u dobroj životnoj fazi." Obitelj je naglasila kako Hatton nije bio sam, ni u životu općenito, ni u danima koji su prethodili tragediji. Pronašao ga je njegov prijatelj i dugogodišnji menadžer, Paul Speak.

Hatton je otvoreno govorio o svojoj borbi s depresijom, a 2023. godine bio je tema dokumentarnog filma u kojem je detaljno opisao svoj privatni život i probleme s mentalnim zdravljem. Unatoč svemu, Hatton je gledao prema naprijed. Njegova karijera, tijekom koje je ostvario 45 pobjeda u 48 profesionalnih mečeva te osvojio svjetske naslove u poluvelter i velter kategoriji, trebala je dobiti novi zamah.

Posljednji profesionalni meč odradio je 2012. godine, no za 2. prosinca ove godine bio je zakazan njegov povratnički meč protiv Eise Al Daha u Dubaiju. "Torba mu je bila spakirana i spreman je bio otputovati u Dubai kako bi promovirao borbu. Planirao je i proslavu na kojoj su u središtu pažnje trebale biti njegove voljene kćeri Millie i Fearne", poručila je obitelj. "Bio je uzbuđen što će ga po prvi put gledati kako se bori uživo. Bio je i brižan djed koji je obožavao provoditi vrijeme s unucima Campbellom i Lydijom."

Na kraju, obitelj je zamolila javnost za "razdoblje privatnog i osobnog žalovanja" te najavila da će detalji o komemoraciji biti objavljeni naknadno.