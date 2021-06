Portugal pred 60 tisuća ljudi svladao Mađarsku, Ronaldo najbolji strijelac u povijesti Eura

Portugal je u prvom kolu Europskog prvenstva svladao Mađarsku s 3.0 u utakmici koja se igrala pred punim tribinama. Na stadionu u Budimpešti bilo je 60 tisuća ljudi.

Portugalci su bili bolji tijekom cijelog susreta, no otpor domaćina slomili su tek u završnici utakmice.

Prvo je Schon uspio zabiti Portugalu u 80. minuti, ali je gol poništen zbog zaleđa.

Zatim je na drugoj strani u 84. minuti Guerrerio pogodio za 1:0.

Nakon toga je na 2:0 povisio Cristiano Ronaldo iz jedanaesterca u 86. minuti.

Napadaču Juventusa to je bio 10. pogodak za europskim prvenstvima pa je postao najbolji strijelac u povijesti. Do sada je prvo mjesto dijelio s Michelom Platinijem i oba su do danas bila zabila devet golova.

Konačni rezultat postavio je Ronaldo još jednim golom, 106. za reprezentaciju Portugala i 11. na eurima.

U skupini F večeras se sastaju Francuska i Njemačka.