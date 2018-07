Dao je Daliću kapu: Riječima ne mogu opisati koliko znači da ju je sačuvao

Zlatko Dalić na početku priprema prišao je policijac i dao mu kapu za sreću uz riječi:

- Ovo je za vas, da vas prati do finala!

Dalić je istaknuo da ne zna kako se čovjek zove, ali njegov poklon čuva u hotelskoj sobi kao najdražu hamajliju.

Otkriveno je da je policijac koji je Daliću dao kapu Damir Ribarić (37).

[video: 25865 / ]

- Svoju policijsku kapu darovao sam izborniku Daliću nakon što se naša reprezentacija vratila s pripremne utakmice s Brazilom, a ja sam bio dio policijske pratnje koja je naše Vatrene dočekala na aerodromu i dopratila ih do Milenij hotela u Opatiji. Nakon što sam se slikao sa svim igrača prišao sam Daliću, koji me osvojio na prvu i oduševio me svojom jednostavnošću i srdačnošću. Pitao me što mislim o izgubljenoj utakmici protiv Brazila, na što sam mu odgovorio da to nema veze i da ja bodrim naše nogometaše bez obzira pobijedili oni ili ne - rekao je Ribarić, prenosi 24sata.

- Tada sam mu rekao da imam želju darovati mu svoju kapu po uzoru na francuskog policajca koji je svoju na SP-u '98. darovao Ćiri, a koja nam je donijela sreću. Ne mogu riječima opisati koliko mi je značilo kada sam doznao da je Dalić moju kapu sačuvao, da smatra da nosi sreću i da me pozvao da gledam finale u Rusiji - dodaje Ribarić koji je u policiji od 1999.

- Namjera mi je bila donijeti dečkima sreću, darovao sam je od srca i nisam uopće razmišljao o mogućim službenim posljedicama, a i ako ih bude, neće mi biti žao. Inače imam tri službene kape, a ova se sad vodi kao da je na pranju.

Ribarić je otac dvoje djece Elene i Ivana, a o finalu kaže.

- Nema šanse da ne pobijedimo! Nakon svega što su naši dečki dosad prošli oni to zaslužuju. To su uistinu vrhunski igrači, koji su prolili toliko znoja i krvi na terenu da bi došli do ovdje. Svi su kao jedno i cijela država je uz njih i zato će pobijediti. Uvjeren sam da će ova godina biti upisana u povijest.

>> Pogledajte i Večernji Pressing by Igor Štimac s Lovrenom, Subašićem i Mandžukićem