Rakitić: Nova tetovaža? Može i na čelo, ako žena dopusti! Idemo po taj pehar

Dva dana ostala su do velikog finala u Moskvi između Hrvatske i Francuske.

U hrvatskom tabora sjajna je atmosfera, a što vatreni rade dva dana uoči utakmice karijere saznat ćemo od Ivana Rakitića koji će pred novinare.

- Mislim da trenutno nema ljepšeg osjećaja nego da si Hrvat. Kada sam odlučivao za koga ću igrati, sanjaš o svemu, da ćeš igrati finale. Ovo je ispunjenje svih snova. Najljepši je osjećaj biti Hrvat zadnjih dana - započeo je Rakitić.

Ivan je odigrao 71. utakmicu ove sezone.

- Ma kakav umor, snage će biti i viška, to je povijesna utakmica. Ne za nas samo 11, za sve Hrvate. Mi nismo 11 na travnjaku, nego četiri i pol milijuna. Ako treba i jednu nogu na leđa, snage će biti. Želimo izać izdignute glave. Dao Bog malo snage i sreće i da to ispadnemo kako svi želimo.

Sudi Pitana.

- Jako sam sretan kada sam vidio da on sudi. Prije svega imao je fantastičan odnos prema nama tijekom cijele utakmice. Zaslužio je biti tu, i za njega je to najveća utakmica karijere. Nadam se da ćemo stisnuti ruke jedan druge i da će mi čestitati na naslovu.

Nova tetovaža.

- Ako treba, ima mjesta na čelu. Samo treba vidjet hoće li žena odobriti.

Atmosfera u Hrvatskoj?

- Samo treba pogledati snimke iz Hrvatske, sva ta sreća od prvog dana, to je toliki ponos, sreća. Mislim da smo to zaslužili. Zato želim to ponoviti , nismo to samo mi 23 igrača, to je četiri i pol milijuna koji igraju u tom trenutku. Da sutra imamo stadion od četiri i pol milijuna, svi bi došli ovdje.

Osveta za Francusku '98?

- Moramo zaboraviti Thurama. Znamo da su oni tada pobijedili, napravili veliki iskorak i to zaslužili. Mi to želimo sad napraviti u nedjelju. Na nama je da budemo pravi i donesemo taj pehar u Hrvatsku.

- Nije da to mi želimo više od drugih, nego mi imamo taj poseban osjećaj kada obućemo sveti dres, kao da si drugi. Imamo neko posebno zajedništvo. Sutra da bude turnir u stolnom tenisu, svi mi bi navijali za njega. To mi svi Hrvati imamo u sebi.

Cijeli svijet će biti uz Hrvatsku?

- Da budem iskren, da će biti ne znam koliko stotina milijuna ljudi uz nas. Primam poruke iz Argentine, Njemačke..., to je fantastično. To što radimo je fantastično i zaslužili smo biti jedno. Dišemo kao jedno i uveselit ćemo cijeli svijet s hrvatskom pobjedom.

Problemi s prehranom?

- Kada smo krenuli u sezonu, imao sam prošlih sezona problema, uvijek mi je trebalo više da se oporavim. Napravili smo testiranje i vidjelo se da imam problem s glutenom. Predložili su mi da promijenim hranu. Nakon dva mjeseca sam se odlično osjećao, ispalo je stvarno da mi ne odgovara gluten. Navukao sam cijelu obitelj da ne jede gluten.

Đoković je podržao vatrene.

- U Wimbledonu navijam za Đoković, da imamo veliki dan u nedjelju. To što je jednom bilo, moramo na jedan način zaboraviti, ostaviti iz sebe. Za mene je Nole veliki sportaš, a još veći kao osoba. Imali smo taj susret u Miamiju, ako može slaviti u Wimbledonu, slavit ćemo uz njega.

Kraj karijere ako osvojimo naslov?

- Ostavljam kopačke i idemo doma. Sve za zajednički uspjeh.

Zlatna lopta za Modrića?

- Ja mislim da je on to zaslužio. No, mi svi razmišljamo samo o nedjelji.

U finalu ga čeka suigrač Umtiti.

- Čuo sam se s Umtitijem. Poželjeli smo jedan drugome sreću. No naravno da mu ne želim da mu završi pozitivno.

Novinar iz Perua donio je Rakitiću dar Farfana, pa ga pitao o utakmici s Peruom.

- Nije nam dobro to ispalo, no dobro nam je došla ta utakmica jer negdje vas mora 'klepnuti' po glavi.

Dalić?

- Jedinstven je trener, ima svoj način da bude blizak igračima. Veliki je profesionalac, može da ne spava danima, da pripremi utakmicu. Ovaj rezultat je i velika njegova zasluga. Dao Bog da bude još dugi niz godina uz nas.

Čuo se Rakitić i izbornikom Srbije Krstajićem.

- Naravno da smo se čuli, jako bitan čovjek, teško mi je reći brat jer i više od toga. Naravno da mi je poželio svu sreću svijeta, kao i ja njemu.

Priča s Vidom?

- Nadam se da je priča s Vidom i sve te negativne priče zaboravljene. Mi smo tu da napravimo rezultat, a uvjeren sam da svi ovdje imamo lijepu sliku o Hrvatskoj.

Taktika za nedjelju...

- Meni je važnije da taktika bude dobra za momčad. Ako treba da igram desnog beka, da sjednem kraj izbornika, svejedno, ja dajem sve od sebe. Najbitnije je da sve dobro funkcionira. Sve što činimo do sad dobro funkcionira. Uvjeren sam da ćemo biti spremni za nedjelju.

Francuska?

- Naravno da ih gledamo, zaslužili su biti u finalu, imaju svoje adute, no moramo to sve spriječiti. Bit će teško, no najvažnije da mi odigramo najbolju moguću utakmicu. Ići ćemo u tu borbu, dat ćemo sve od sebe, želimo se nametnuti, nadam se da neće mirno spavati. Dao nam Bog tu snagu da u nedjelju bude naš dan.

