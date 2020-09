Pojavio se video Ivaniševićeve reakcije u trenutku incidenta o kojem govori čitav svijet

Najbolji tenisač svijeta Novak Đoković diskvalificiran je s US Opena nakon što je tijekom susreta četvrtog kola protiv Španjolca Pabla Carrena nenamjerno lopticom napucao linijsku sutkinju Lauru Clark.

Tom je trenutku svjedočio i njegov trener Goran Ivanišević, koji se stao vrpoljiti u stolici i lupkati koljenom čim je vidio sutkinju da se ruši na tlo.

Naslutio je odmah i legendarni hrvatski tenisač da to neće završiti dobro po Đokovića, čije je izbacivanje s turnira izazvalo oprečna mišljena u javnosti.

Đoković se svima ispričao što je došlo do neželjenoga incidenta, a u ponedjeljak navečer ga je kolumnistica Telegrapha u naslovu pozvala da zaustavi daljnje napade na Lauru Clark, kojoj su brojni stali prijetiti smrću uvjereni da je taj nesretni pogodak lopticom prenaglasila što je dovelo do odluke sudaca o diskvalifikaciji.

- Čitava ova situacija ostavila je u meni osjećaj tuge i praznine. Hvala Bogu da se ona osjeća dobro. Izuzetno mi je žao što sam joj prouzročio toliki stres. Tako nenamjerno. Tako pogrešno.

Što se diskvalifikacije tiče, moram poraditi na tome da moje razočaranje pretvorim u lekciju za svoj rast kako igrački tako i ljudski. Ispričavam se organizatorima turnira kao i svima koji su povezani s mojim ponašanjem - objavio je Đoković putem Instagrama.

#Ivanisevic knows that #Novak killed his tournament chances in that one moment#USOpen #Djokovic https://t.co/42aAyjlTDP pic.twitter.com/DMpJkWZ8WW