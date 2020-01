Pogledajte što španjolski mediji pišu nakon pobjede, dotaknuli se i hrvatskog ponosa

Hrvatska je europski viceprvak! Velik je to uspjeh, iako bismo svi prije utakmice rekli kako naši nikada nisu bili bliže europskom naslovu. Nakon sjajnih igara u Austriji i Švedskoj, izabranici Line Červara stigli su korak do jedinog naslova koji hrvatski rukomet do sada nije uspio osvojiti.

Ipak, u finalu je bolja bila Španjolska, a naši protivnici su mogli dugo pamtiti prednost od 16:12 kada je Hrvatska ipak stigla veliku prednost.

Naravno, tijekom utakmice pisali su se euforični naslovi na španjolskim poratli, ali na kraju su uz slavlje odali priznanje i Hrvatima.

Hrvatska je pokazala ponos u najgorem trenutku za Španjolsku pisala je Marca kada su se naši rukometaši vratili u utakmicu, ali na kraju utakmice osvanuo je naslov: Prvaci i Tokio! - aludirajući na izravan odlazak njihove reprezentacije na Olimpijske igre.

- Europsko zlato i ulaznica za Olimpijske igre - piše Mundo Deportivo.

RTVE kratko dodaje:

- Španjolski, europski prvak nakon što je porazila Hrvatsku.

