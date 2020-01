UŽIVO Hrvatska kreće po prvo mjesto i lakši put do finala! Ne igra nam jedan od ključnih igrača

ČERVAR UOČI SUSRETA Info

Obje reprezentacije idu u polufinale, a Španjolska će braniti naslov koji je prije dvije godine osvojila u zagrebačkoj Areni. – Bit će to susret najboljeg napada (Španjolska, op. a.) i najbolje obrane u našoj skupini. Oni u obrani igraju 5-1 i ta obrana im je donijela naslov prije dvije godine. Morat ćemo se jako dobro pripremiti za tu njihovu obranu jer nije problem riješiti njihova prednjeg igrača, već one iza njega. A tu u sredini stoje sve visoki igrači koji su izuzetno pokretljivi. Oni će se sigurno dobro pripremiti i za našu 5-1 obranu, no tko zna, možda protiv Španjolske zaigramo 6-0, odnosno obranu koja njima baš ne odgovara. Uostalom, s tom obranom smo ih uvijek pobjeđivali – rekao je Lino Červar, izbornik Hrvatske.